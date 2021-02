Die Narren im Kreis Lindau lassen sich von Corona die Stimmung nicht verderben

Natürlich ist die Dorffahne in Niederstaufen an diesem Corona-Fasnachts-Dienstag auf Halbmast gehangen, aber so ganz ohne Umzug wollte das Fasnachtsumzugskomitee (FauzOK) in Niederstaufen diesen höchsten Gruppenfeiertag doch nicht vorübergehen lassen, ohne daran zu erinnern, was eigentlich hätte ablaufen sollen. So wurde eine Mal- und Zeichenwettbewerb unter den Kindern im Dorf und Umgebung ausgeschrieben. Sie sollten ihren idealen Fasnachtswagen zu Papier bringen. 20 Einsendung gingen im Dorfladen ein und wurden vor demselben zum Zug geordnet. Auch die Mitarbeiter der Sozialstation Lindau haben den Kunden ein wenig Fasching mit ins Haus gebracht, denn schließlich sei Lachen bekanntlich die beste Medizin. Auch in Nonnenhorn lassen sich die Narren die Fasnet nicht ganz verbieten und ziehen – coronagerecht – durchs Weindorf.