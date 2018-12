Die Nachfrage nach Pflegeberatung nimmt zu

Immer mehr AOK-Versicherte nutzen die Möglichkeit der individuellen Pflegeberatung der AOK-Direktion Lindau, teilt die Krankenkasse mit. AOK-Mitarbeiterin Andrea Ratzmann hat kürzlich ihr Zertifikat über die berufsbegleitende Weiterbildung zur Pflegeberaterin erhalten.

„Menschen in diesen Lebensphasen zu begleiten, zu beraten und zu unterstützen, ist mein Antrieb.“, so Andrea Ratzmann. Ziel der Pflegeberatung ist es, konkret die Bedürfnisse der Pflegebedürftigen und der pflegenden Angehörigen zu erkennen. Als Hilfen kommen beispielsweise Unterstützung bei der Beantragung von Leistungen der Pflegeversicherung, Beratung zur Verbesserung des Wohnumfelds oder Angebote zur Entlastung der Angehörigen in Frage. Antworten gemeinsam mit den Betroffenen zu suchen, ist die Aufgabe einer Pflegeberaterin. Damit übernimmt die AOK-Beraterin eine wichtige Lotsenfunktion für die Betroffenen. Darüber hinaus informiert sie über die Themen Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung.

Um die Pflegeberaterin auf das sensible Thema vorzubereiten, wurden die Mitarbeiter umfassend geschult. „Als einzige Krankenkasse im Landkreis Lindau bieten nur wir diesen Service der individuellen Pflegeberatung an, erläutert Thomas Michel, Direktor der AOK-Direktion Lindau, die für den Bodenseekreis und das Westallgäu zuständig ist. Die steigende Nachfrage zeige, dass Versicherte im Landkreis das Angebot zu schätzen wissen, schreibt die AOK.

Andrea Ratzmann hat über die Hochschule Deggendorf und den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) Wissen auf den Gebieten Pflege- und Sozialrecht, Projektarbeit und Case Management erlernt. Dadurch sieht sie sich laut Pressemitteilung für die täglichen Beratungen der pflegebedürftigen AOK-Versicherten und deren Angehörigen gut gerüstet. Durch den Kontakt mit den Pflegediensten, Senioreneinrichtungen und kommunalen Institutionen in der Region verfüge die Pflegeberaterin über ein sehr gutes Netzwerk. Damit seien schnellere und zeitnahe Lösungen für die Hilfesuchenden möglich. „Mir ist wichtig, gemeinsam mit allen Betroffenen möglichst dauerhafte Lösungen zu finden“, betont Andrea Ratzmann.