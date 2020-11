Die meisten Schüler dürfen im Landkreis Lindau wieder täglich zur Schule – Eine Mutter will das einklagen

Die Zahl der Coronafälle im Landkreis Lindau steigt deutlich stärker als in anderen Teilen Bayerns. Die Bürger sind beunruhigt. Und auch die Fachleute können nicht alle Fragen umfassend beantworten.

Warum steigt die Zahl der Coronafälle in Lindau sehr viel stärker als in anderen Landkreisen?

Nur in Augsburg sowie in Stadt und Landkreis Rosenheim gab es in der vergangenen Woche in Bayern mehr Coronafälle als im Kreis Lindau.