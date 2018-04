Die Müllumladestation Lindau öffnet wieder

Nach erfolgreichen Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen der Müllumladestation Lindau wird diese am Montag, 30. April, wieder eröffnet. Zusätzlich wurde für die Lindauer Bürger ein Wertstoffhof auf dem Gelände integriert. Somit steht neben dem Wertstoffhof in der Robert-Bosch-Straße nun auch ein Wertstoffhof an der Bösenreutiner Steige zur Verfügung.

Eine Besonderheit am neuen Wertstoffhof ist, dass hier Großcontainer zur Entsorgung von Altholz und belastetem „A4-Holz“ aufgestellt wurden, kündigt der Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten in der Pressemitteilung an. Die Abgabe von Kühlschränken, Fernsehgeräten, Elektroschrott sowie Problemabfällen ist weiterhin nur über den Wertstoffhof an der Robert-Bosch-Straße möglich.

Zur Entlastung des Wertstoffhofes an der Robert-Bosch-Straße trägt zudem bei, dass die Öffnungszeiten sowohl für die Müllumladestation als auch für den neuen Wertstoffhof erheblich großzügiger gestaltet sind.