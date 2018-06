Maximilian König ist Fischereiaufseher für den Bayerischen Teil des Bodensees. Seine Hauptaufgabe ist die Kontrolle von Berufs- und Angelfischern. Helena Golz hat mit ihm über das Thema „Catch and Release“ gesprochen

Herr König, was ist Catch and Release?

Wie der Name schon sagt, heißt das, dass man Fische fängt und wieder ins Wasser zurücksetzt. Es geht den Fischern dabei um den Spaß am Drill, den Kampf mit dem Fisch, und darum einen möglichst großen Fang zu machen. Sie messen und fotografieren die Fische und setzten sie dann wieder zurück.

Die beiden Angeklagten aus dem Prozess haben dafür eine Geldstrafe erhalten. Aber eigentlich wirkt es doch paradox, dass man bestraft wird, wenn man ein Tier am Leben lässt.

Die Männer hätten den Fisch gar nicht erst fangen dürfen. Sie verstoßen gegen das Fischereigesetz. Da steht, dass es einen vernünftigen Grund braucht, um zu fischen. Dieser Grund ist nicht ganz fix definiert, aber Sinn der Fischerei ist es in erster Linie, Fisch als Nahrungsmittel zu verwerten. Einen Fisch zu fangen, nur um davon ein Foto zu machen, also im Sinne des Catch and Release, ist jedenfalls kein vernünftiger Grund.

Inwiefern leidet das Tier außerhalb des Wassers?

Der Fisch gerät in Atemnot. Wenn er sein Element verlässt, empfindet er außerdem Druck auf den inneren Organen. Durch das Hochheben des Fisches kann seine empfindliche Schleimhaut verletzt werden. Dadurch kann es zu Verpilzungen kommen, die auch zum Tod eines Tieres führen können.

Gibt es Gründe ein Tier doch wieder lebend ins Wasser zu entlassen?

Manchmal muss man das sogar. Zum Beispiel, wenn ich einen Fisch in der Schonzeit fange oder er untermaßig, also noch zu klein, ist. Oder wenn zum Beispiel der Pächter eines Gewässers bestimmte Bestände schützen will und ein Fangverbot festlegt. Es kann natürlich passieren, dass man einen solches Tier fischt, aber dann muss man das Tier sofort und schonend zurücksetzen und nicht erst ein Foto machen.

Gibt es eine Catch and Release-Szene am Bodensee?

Am Bodensee weniger. Aber generell ist das schon ein Thema in verschiedenen Anglerclubs. Da wird das kontrovers diskutiert, zumal Catch and Release in anderen europäischen Ländern erlaubt ist.