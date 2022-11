Die LZ lädt nochmal zum Kinoabend

Der Film „Wie man auf den Kilimandscharo steigt – Mit und ohne Krücken“ läuft noch immer im Lindauer Kino. Am Sonntagabend lädt die LZ zum Kinoabend, den Redakteurin Ronja Straub moderieren wird. Der Bodolzer Regisseur Michael Scheyer wird im Anschluss an die Filmvorführung Fragen aus dem Publikum beantworten.

Seine Premiere hat der Film bei den Filmtagen Oberschwaben gefeiert. Seit einiger Zeit ist er nun schon im Lindauer Kino zu sehen – und zwar mit großem Erfolg. „Die Zuschauer sind restlos begeistert“, sagt Kino-Betreiber Peter Basmann.

Sonntagabend um 19 Uhr geht es los

Mit viel Humor, Sensibilität und Tiefgang beschreibt Scheyer den besonderen Aufstieg von Bergsteiger Thomas Lämmle aus Waldburg auf den Kilimandscharo. Lämmle galt nach einem Unfall als gelähmt, kämpfte sich dann aber aus dem Rollstuhl. Im Film besteigt er den höchsten Berg Afrikas an Krücken. Begleitet wird er von vier Oberschwaben und zwei Bodolzern, deren Geschichte ebenfalls erzählt wird. Es geht außerdem um ein Hilfsprojekt in Afrika, um Willensstärke und Freundschaft. Beginn des Kinoabends ist am Sonntag, 20. November, ab 19 Uhr.

Ronja Straub moderiert den Talk mit Michael Scheyer. (Foto: Julia Baumann)

Am vergangenen Sonntag gab es leider eine unglückliche Terminverschiebung. Das Lindauer Kino musste den Kilimandscharo-Film kurzfristig um eine Stunde vorverlegen. All diejenigen, die den Film deswegen nur halb sehen konnten, dürfen am kommenden Sonntag noch einmal kommen. Sie zahlen keinen Eintritt, das Lindauer Kino bittet um Entschuldigung.