Die Linke stellt elf Kandidaten für den Lindauer Kreistag zur Wahl

Die Partei „Die Linke“ hat ihr erstes Ziel erreicht: Sie wird bei den Kommunalwahlen im nächsten Jahr im gesamten Allgäu mit eigenen Kandidatenlisten antreten. Elf Männer und Frauen lassen sich in Lindau für die Kreistagswahl aufstellen. Allerdings kommt entgegen der Planungen im Frühjahr keine Liste der Linken für die Stadtratswahl zusammen.

Für alle vier Allgäuer Landkreise – also Lindau, Oberallgäu, Unterallgäu und Ostallgäu – sowie die drei kreisfreien Städte Kempten, Memmingen, Kaufbeuren gehen insgesamt 62 Kandidaten an den Start. „Wir freuen uns riesig, dass Die Linke erstmals seit ihrem Bestehen im Allgäu an Kommunalwahlen teilnehmen wird“, sagt Peter Höflinger, der CO-Kreischef für das Allgäu.

Auf den parteioffenen Listen stehen nach Angaben der Partei viele parteilose Mitglieder. Aber auch Mitglieder anderer kleiner Parteien, wie der Piraten, fänden sich dort wieder. Ramona Goldhofer, CO-Vorsitzende des Kreisverbandes: „Alle sind sehr motiviert, in einem engagierten Wahlkampf die kommunalpolitischen Ziele unserer Partei deutlich zu machen.“

Als nächstes Ziel geben die Genossen aus, dass ab Mai 2020 in möglichst vielen kommunalen Gremien Linke Mandatsträger die regionale Politik mitgestalten können. Höflinger: „Nach dem Erreichen des Bundestagsmandates von Susanne Ferschl (Kaufbeuren) ist dies ein weiterer riesiger Entwicklungsschritt hin zu mehr sozialer, gerechter und ökologischer Politik im Allgäu.“