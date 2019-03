Die Lindauerin Barbara Krämer-Kubas ist überzeugt: Frauen müssen mehr Mut zur Politik zeigen

Dass Frauen in der Politik „ihren Mann“ stehen können, dafür ist Barbara Krämer-Kubas ein gutes Beispiel. Während ihres Studiums wird ihr bewusst, dass sie selbst aktiv werden muss, wenn sie politisch etwas bewegen will. Sie schließt sich 1968 der APO an, demonstriert gegen Atomwaffen. Als sie als junge Lehrerin zurück in ihre Heimatstadt Lindau kommt, tritt sie 1971 in die SPD ein. Sie wird Stadträtin, Kreisrätin und ist heute stellvertretende Landrätin. Und staunt, dass junge Frauen heute zwar beruflich sehr erfolgreich – aber kaum für ein politisches Mandat zu begeistern sind. „Dabei ist Politik eine Herausforderung“, die die 77-Jährige noch heute begeistert.

Sport, Deutsch und später auch Ethik hat die junge Barbara Krämer in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre in München und Innsbruck studiert. Es ist die Zeit, in der die Studentenbewegung der 68er-Generation auf die Straße geht. Barbara arbeitet im AstA mit, verbringt ihre Referendarszeit in Coburg und Rosenheim. In diese Zeit fällt der Nato-Doppelbeschluss. „Der Kalte Krieg, die Angst vor Atombomben – das brachte uns auf die Straße“, schildert Krämer-Kubas. Wobei sie im Rückblick auch gesteht: die Zeit der APO, der außerparlamentarischen Opposition, „das waren spannende Jahre“.

Nach dem Abschluss ihre Studiums ist für die gebürtige Lindauerin klar: In Coburg will sie ihren Berufsweg als Lehrerin nicht beginnen. Also bewirbt sie sich 1969 für eine Stelle im Lindauer Mädchengymnasium, das heutige Valentin-Heider-Gymnasium. Zwei Jahre später tritt sie in die Lindauer SPD ein: „Ich wollte was machen.“ Ohne Partei im Hintergrund habe eine junge Frau Anfang der 70er Jahre politisch nicht viel erreichen können. „Du musst dich hocharbeiten“, habe damals die Devise geheißen. Barbara Krämer ist im Ortsverband der Sozialdemokraten aktiv, kandidiert 1984 erstmals auf einer Stadtratsliste. Beim ersten Anlauf scheint sie noch zu unbekannt zu sein. Doch sechs Jahre später wird sie in den Lindauer Stadtrat gewählt.

„Echt ganz spannend“ hat sie diese Zeit erlebt. Aber auch schnell erfahren: Die Männer betrachteten die Politik als ihre angeborene Domäne. Etwa als es um die Verteilung der Ausschusssitze ging: Bau- und Hauptausschuss sollte in Männerhand bleiben. Um sich als Frau gegen die gestandenen Stadträte durchzusetzen, habe es schon „einiges an Energie gebraucht“, blick Krämer-Kubas zurück. Etwa, als ein Fraktionskollege ihr während einer Sitzung zuzischte, sie solle ruhig sein.

Doch die kommunalpolitische Arbeit macht ihr Spaß. So lässt sie sich 1996 auch in den Kreistag wählen. Während sie nach zwölf Jahren nicht mehr für den Stadtrat kandidiert, erlebt Barbara Krämer-Kubas im Mai 2008 den Höhepunkt ihrer kommunalpolitischen Arbeit: Sie wird zur stellvertretenden Landrätin gewählt. „Und das sogar einstimmig“, freut sich die 77-Jährige noch heute. Sechs Jahre später wird sie mit großer Mehrheit ihrer Kreistagskollegen in diesem Amt bestätigt.

„Das war und ist eine Herausforderung“, steht die Lindauerin unumwunden ein. Denn als Stellvertreterin des Lindauer Landrats ist sie eines der Gesichter des Landkreises Lindau. Muss immer wieder repräsentative Termine auf Kreisebene wahrnehmen. Was ihr aber bis heute viel Spaß mache, strahlt sie im Gespräch mit der LZ.

Paritätisch besetzte Listen bringen in Bayern nichts

Wenn heute über mehr Frauenanteil in der Politik diskutiert werde, dann löst das bei Krämer-Kubas ein gewisses Schulterzucken aus. Natürlich sollten mehr Frauen die Politik mitgestalten. Davon ist sie überzeugt. Doch die Krux an der Geschichte: Auch wenn – wie jetzt im Landtag von Brandenburg beschlossen und von der Lindauer SPD bereits seit 1990 praktiziert – auf jedem zweiten Listenplatz eine Frau stehe, so kommen damit nicht automatisch mehr Frauen in die politischen Gremien. Denn: „Frauen wählen nicht automatisch Frauen“, das erfährt die Kommunalpolitikerin immer wieder. Zudem sorge das bayerische Wahlrecht dafür, dass die Listen nach der Stimmenzahl durchgewirbelt werden und dann meist doch die Männer die politische Nase vorn haben.

Warum Frauen so wählen? Vielleicht trage weibliches Konkurrenzdenken dazu bei, mutmaßt Krämer-Kubas. „Vielleicht trauen sie ihrem Geschlecht aber auch nicht wirklich politische Verantwortung zu.“ Dabei gebe es durchaus Beispiele, wo Frauen erfolgreich regieren.

Mehr Frauen in der Kommunalpolitik hält die stellvertretende Landrätin aber auch deshalb für wichtig, „weil bestimmte Themen für Männer nicht relevant sind“. Barbara Krämer-Kubas hofft, dass bei den Kommunalwahlen im kommenden Jahr mehr junge Frauen kandidieren – und gewählt werden. „Und die dürfen dann für die Sache auch ruhig mal laut sein“: Denn 100 Jahre Frauenwahlrecht – „das würde es nicht geben, wenn unsere Vorfahrinnen nicht auch Männer davon überzeugt hätten.“