Die Lindauer Zeitung bekommt Zuwachs

Zum Team der „Lindauer Zeitung“ ist ein neues Gesicht dazugekommen. Seit Oktober ist Ronja Straub Teil der Redaktion.

Sie absolviert seit 2019 das crossmediale Volontariat bei der „Schwäbischen Zeitung“. In ihrer dreijährigen Ausbildungszeit war sie in unterschiedlichen Standorten bei Zeitung, Radio und Fernsehen zwischen Donautal, Oberschwaben und Bodensee im Einsatz – dabei machte sie auch Station in Lindau und arbeitete Anfang des Jahres in der Redaktion mit.

Vor ihrem Volontariat hat sie Ressortjournalismus im fränkischen Ansbach und in Oslo in Norwegen studiert. Der Funke zum Journalismus sprang bei ihr durch unterschiedliche Praktika über. Die allererste redaktionelle Erfahrung machte sie noch zu Schulzeiten im Odenwald, ihrer Heimat. Dort ist sie in einem 2000-Seelen-Dorf zwischen Heidelberg und Würzburg aufgewachsen – den schöneren Blick auf See und Berge bietet ihr aber ihr neues Zuhause Lindau.

Noch bis März nächsten Jahres wird Ronja Straub als Volontärin die Redaktion unterstützen und dann – wenn das Volontariat schlussendlich vorbei ist – als Redakteurin bei der „Lindauer Zeitung“ arbeiten. Sie freut sich, dann ein fester Teil der Redaktion zu sein und von der schönsten Insel Deutschlands und vom bayerischen Bodensee berichten zu können. Wenn sie gerade nicht mit Zettel und Stift für die „Lindauer Zeitung“ unterwegs ist, geht sie gerne wandern, macht Yoga oder geht schwimmen im Bodensee – egal bei welchen Temperaturen.