Die Lindauer stimmen zum zweiten Mal über ein Parkhaus ab

Von Schwäbische Zeitung

Schon wieder haben zahlreiche sogenannte „Falsche Polizisten“ bei vorwiegend älteren Menschen in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis angerufen. Jetzt warnt die richtige Polizei und weist auf eine Info-Veranstaltung zum Thema in Ulm hin.

Demnach klingelte in mehr als 40 Fällen in den Abendstunden das Telefon. Die Anrufer gaben sich als Polizeibeamte oder Kriminalbeamte aus. Die Telefonanrufe gingen nach Angaben der Polizei überwiegend in der Stadt Ulm sowie im Bereich Blaustein und Blaubeuren ein.