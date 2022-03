Die Lindauer Skitalente benötigen volle Konzentration

Der Skiclub Bodensee Lindau hat an der Hochsiedelbahn am Hündle in Oberstaufen das vierte Rennen des Ski & Sport Hörburger Kinder Kreiscups 2022 organisiert. Die 129 Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren mussten einen Vielseitigkeitsslalom absolvieren. Die Piste war laut Mitteilung griffig hart, an einigen Stellen eisig, was den jungen Skifahrern volle Konzentration abverlangte.

Die schnellste Zeit bei den Jungs fuhr Fabio Bernhard (TSV Gestratz, Jahrgang 2010) mit 24,26 Sekunden, bei den Mädchen war Linn Bauer (SCB Lindau, Jahrgang 2011) mit 25,06 Sekunden die Schnellste.

In den beiden jüngsten Jahrgängen 2014 und 2013 setzte sich unter anderem Karin Wenk (SCB Lindau) durch. Rosa Kremler (SCB Lindau) war in der U10 nicht zu schlagen, Ben Kriessler (ESV Lindau) gewann mit hauchdünnem Vorsprung bei den gleichaltrigen Jungs. Einen Klassensieg gab es auch für Charlotte Tschada (SCB Lindau, U12).

SCB-Vorstand Tobi Baader bedankte sich nach dem Rennen bei den zahlreichen Helfern, Betreuern, den Eltern und vor allem den Athleten, die nun auf die Gesamtsiegerehrung des Kreiscups am 29. April in Scheidegg warten. Bis zum Saisonende stehen noch einige Rennen im Kalender, unter anderem die Westallgäuer Meisterschaft am 27. März.