Die Lindauer Hafenweihnacht ist eröffnet

Genau ein Gummibärchen bekommen die kleinen Sänger vom Kinderchor der Lindauer Musikschule als Gage für ihre Auftritte. Das verriet Chorleiterin Regina Kuhn am Donnerstagabend. Trotzdem sind 40 von ihnen gekommen, um gemeinsam mit Moderator Thomas Bergert und Oberbürgermeister Gerhard Ecker die Hafenweihnacht zu eröffnen. Und für den OB stand schnell fest: Die diesjährige Eröffnung toppt die in den vergangenen Jahren noch ein kleines bisschen.

Denn während der Eröffnung blickte Ecker auf einen fast perfekten Vollmond, der über den weihnachtlich beleuchteten Buden schien. „Die Hafenweihnacht ist einfach einzigartig“, sagte der OB, und erzählte, wie sehr er sich bereits am Morgen gefreut hatte, als der Lindauer Weihnachtsmarkt im Radio angekündigt wurde. Und Bergert wies darauf hin, dass er keinen einzigen anderen Weihnachtsmarkt an einem Hafen kenne.

Das ist wohl einer der Gründe, warum die Hafenweihnacht auch bei den Budenbetreibern sehr beliebt ist. „Es gab sehr viele Anfragen“, erklärte OB Ecker. Nach reiflicher Überlegegung sei dann die Entscheidung gefallen, den Markt um zehn Buden in Richtung Altes Rathaus zu vergrößern.

Die Freie Schule zeigt Akrobatisches. (Foto: Julia Baumann)

Ecker schwärmte von dem großen Angebot der Hafenweihnacht, das ohne die vielen Helfer schlicht nicht möglich sei. So gibt es neben Essens- und Punschständen auch jede Menge Kunsthandwerk und die „soziale Bude“ bei der sich verschiedene Lindauer Vereine und Institutionen an insgesamt 16 Tagen abwechselnd präsentieren. Darunter ist in diesem Jahr auch das Kulturamt mit dem Projekt „Engel der Kulturen“, das Rebecca Scheiner am Donnerstagabend kurz vorstellte. Lindau beteiligt sich in diesem Jahr an der Kunstaktion, die ein Zeichen für den Frieden setzen möchte, und seit fast zehn Jahren in Europa unterwegs ist. Höhepunkt wird der 6. Juni sein, wenn das Kunstwerk, ein großer Ring, in dem die Symbole der der drei abrahamitischen Religionen, also Christentum, Judentum und Islam, enthalten sind, durch Lindau rollt. Vorher soll es verschiedene Aktionen zum Thema Frieden geben.

Die Zeit ist ein wertvolles Geschenk

Die Freie Schule lädt Ende Mai zu einer großen Zirkusaufführung zum Thema Zeit in den Club Vaudeville ein. Eine Kostprobe davon gaben die Artisten ebenfalls am Donnerstagabend. Die Aufführung passe gut in die Weihnachtszeit, denn schließlich sei die Zeit das wertvollste Geschenk, wie ein Mädchen auf der Bühne erklärte.

Oberbürgermeister Gerhard Ecker (rechts) eröffnet gemeinsam mit dem Kinderchor der Lindauer Musikschule die Hafenweihnacht. Moderator Thomas Bergert führt durch den Abend.

Dieser Meinung ist offenbar auch Lindaus Oberbürgermeister. Ecker verriet, dass er hoffe, in diesem Jahr tatsächlich einmal vor Heiligabend zur Ruhe zu kommen. „Die Feiertage liegen ja geschickt“, sagte er. Gefeiert wird Weihnachten bei den Eckers dann wie schon seit 25 Jahren: Im Allgäu, mit Fondue und hoffentlich Schnee.

Zum Abschluss spielt die Lindauer Jugendkapelle. (Foto: Julia Baumann)