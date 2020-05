Die Lindauer Gartenschau liegt voll im Plan

Die Bauarbeiten für die Gartenschau sind in vollem Gange. Bis jetzt läuft alles nach Plan, wie „Natur in Lindau“ per Presseschreiben mitteilt. Auf der Hinteren Insel bekommt man langsam einen Eindruck, wie das Gelände bald aussehen wird.

„Lindau darf sich auf eine tolle Gartenschau freuen“, sagt Thomas Beyhl in der Pressemitteilung. Der Landschaftsarchitekt von Großberger, Beyhl und Partner hat die Aufgabe, für das Büro Loidl die Bauleitung auf dem Gartenschaugelände wahrzunehmen. „Wir sind vollkommen im Zeitplan, aber natürlich haben wir auch noch viel Arbeit.“

Am 20. Mai 2021 wird die Gartenschau in Lindau ihre Tore öffnen und einen ersten Eindruck vermittelt das Gelände schon jetzt. Der Schützinger Weg wurde deutlich verbreitert, die Sitzbänke sind schon montiert. Demnächst werde ein Fundament gegossen, auf dem später Tischtennisplatten stehen werden, heißt es in der Pressemitteilung.

„Die Fläche am Schützinger Weg wird bereits jetzt so hergerichtet, dass sie auch später für die Bewohner der neuen Wohnungen auf der Insel gut nutzbar ist“, sagt Beyhl. Hinter den Bänken wird dann der fünf Meter breite Inselrundweg, der hinüberführt bis zur Thierschbrücke, seinen Anfang nehmen. Eine vorzeitige Nutzung des Geländes sei aber nicht möglich. Laut Pressemitteilung hat dies steuerliche Gründe.

Prellböcke, eine Wartungsgrube und Schienen im Boden künden von der Eisenbahngeschichte auf der Hinteren Insel. Bereits im Juni sollen die Arbeiten an der Karlsbastion komplett abgeschlossen sein, heißt es in der Mitteilung weiter. Dann ist die Bastion auch barrierefrei erreichbar. Unmittelbar daneben führt eine neue Stahltreppe hinunter zum See.

Im Luitpoldpark werden zukünftig 800 Rosen blühen, er soll die Ruhezone auf der Hinteren Insel werden. Die Blumen sind bereits gepflanzt. „Dabei handelt es sich um eine dauerhafte Pflanzung, die auch nach der Gartenschau bestehen bleibt“, sagt Marion Voß von der Gartenschau-Geschäftsstelle.

Im zukünftigen Bürgerpark wird es deutlich lebendiger hergehen. Aus dem ehemaligen Parkplatz wird ein mehr als 17 000 Quadratmeter großer Park mit Skateanlage, Bewegungspark, Spielplatz und Sportflächen. Dies entspricht ungefähr der Größe von drei Fußballfeldern. An der Gestaltung arbeiten die Skater, die Bestandteil der Gartenschau sein werden, mit, wie es in der Mitteilung heißt. „Mit dem Verein Move gibt es hier einen engen Austausch“, sagt Geschäftsführer Meinrad Gfall. Er freut sich auch auf die Gratwanderung, ein Klettergerüst für Kinder, dessen Form sich an der Bergsilhouette des Schweizer Ufers orientiert. Und Gfall fügt an: „Der Bürgerpark bleibt auch nach der Gartenschau. Er ist ein wichtiger Bestandteil im städtischen Frei- und Grünflächenkonzept. Es ist toll, dass wir in diesem Fall das Grün vor der Bebauung planen und bauen.“ Derzeit wird das Abrissmaterial vor Ort zerkleinert. Die 1000 Kubikmeter Stein, Asphalt und Beton finden Wiederverwendung im Wegebau und als Füllmaterial. Das spart Transportkosten und Material.

Fast schon fertig sind die Uferstufen. Mehr als 14 Tonnen schwer sind die Einzelteile, die ein Kran in Millimeterarbeit an die richtigen Stellen platziert hat. „Mit der Eröffnung der Gartenschau dürften sich die Uferstufen zu dem Treffpunkt für Lindauerinnen und Lindauer entwickeln“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Schon früher werde der neue Spielplatz am Sina-Kinkelin-Platz Kinder und Eltern anlocken. Derzeit sind dort noch Erdarbeiten im Gange und die Fundamente für die Spielgeräte werden gegossen. „Ab dem 15. Juni werden die Spielgeräte geliefert“, sagt Beyhl. Eröffnung dürfte dann im Herbst sein. Und auch hier gelte: „Wir liegen voll im Zeitplan.“

Der Vorverkauf für de Dauerkarten der Gartenschau beginnt laut Pressesprecher Jürgen Widmer mit dem Baustellenfest am 27. September. Wie hoch die Eintrittspreise sein werden, dazu kann er noch nichts sagen. Das hängt auch davon ab, welche Kombiangebote mit Überlingen es geben wird. Dort wurde die Gartenschau von diesem auf das kommenden Jahr verschoben. „Wir sind in Kontakt und sprechen uns ab.“