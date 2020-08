Die Lindau Islanders verpflichten Fabian Birner

Der Eishockey-Oberligist EV Lindau Islanders hat seinen ersten Zugang für die neue Saison vorgestellt. Der Verteidiger Fabian Birner kommt von den Eisbären Regensburg und geht, wie viele seiner neuen Mannschaftskameraden, den dualen Weg aus Oberligaeishockey und Ausbildung.

Seine Eishockeykarriere begann der 21-jährige gebürtige Ingolstädter beim ERC Ingolstadt. Vor der Saison 2014/15 wechselte Birner in der U16 des EV Regensburg und spielte dort dann auch in der U19 und U20. In Jahrgängen der U19 und U20 bestritt der Verteidiger 156 DNL-Spiele für den EVR auf und kam auf 61 Scorerpunkte. Seine ersten Oberligaerfahrungen machte Birner in der Saison 2017/18 im Kader der Eisbären. In dieser und der darauffolgenden Saison pendelte er zwischen Nachwuchsmannschaft des EVR und der Oberliga Süd. In der abgebrochenen Saison 2019/20 war Birner fester Bestandteil des Eisbären-Kaders. Über die Jahre verteilt kommt er schon auf 47 Oberligaspiele. „Er ist ein junges Talent und hat großes Potenzial. Wir werden alles dafür tun, dass er es hier in Lindau auch ausschöpfen kann“, wird der Islanders-Trainer Gerhard Puschnik in einer Mitteilung zitiert. „Großartig finde ich es auch, dass sich ein weiterer Spieler dazu entschieden hat, den dualen Weg einzuschlagen und sich neben dem Eishockey auch für seine berufliche Perspektive fitmacht.“

Birner passt als junger deutscher Verteidiger ins Anforderungsprofil der Lindauer. Der Spieler sieht hier die besten Chancen, sich als Stammspieler in der Oberliga zu etablieren, „Ich habe mich für Lindau entscheiden, weil ich hier einfach das beste Gefühl hatte. Lindau ist dafür bekannt, junge Talente zu fördern“, sagt Birner. Mit den Regensburgern, die in der Defensive stark besetzt sind, konnte sich der 21-Jährige nicht auf einen neuen Vertrag einigen. „Fabian ist ein talentierter und intelligenter Zwei-Wege-Verteidiger. Er hat eine Top-Ausbildung in Regensburg und Ingolstadt genossen“, sagt Lindaus Sportlicher Leiter Sascha Paul. „Ich bin überzeugt, dass sich Fabian toll entwickeln wird.“

Birner wird in Lindau zudem eine vierjährige Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik bei einem Sponsor der Islanders starten. Durch diese langjährige Ausbildung gilt die Vereinbarung mit Birner bis zum Ende der Saison 2023/24. „Einen ehemaligen Jugendnationalspieler in Zusammenarbeit mit einem langjährigen Sponsor langfristig an Lindau zu binden, macht uns als EVL sicher weiter attraktiv“, sagt der Islanders-Vorsitzende Bernd Wucher.