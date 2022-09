Die letzten Ferientage auf der Insel genießen

Immer am letztn Ferienwochenende in Bayern, 10. und 11. September, erfreut in Lindau traditionell der Markt „Kunst, Handwerk und Genuss“ Gäste und Einheimische mit buntem Treiben. Auch heuer wird der Markt am Rüberplatz und an der Hafenpromenade aufgebaut. Gleichzeitig bietet sich am Sonntag ein Bummel durch die historische Altstadt an, denn die Lindauer Einzelhändler öffnen am Sonntag ihre Insel-Geschäfte, teilt die Stadt mit.

Die Markthändler präsentieren dann ihre liebevoll gefertigte Vielfalt bei See- und Bergsicht, darunter Schmuck und Taschen, handwerklich hergestellte Körperpflege, Töpferwaren, Schönes aus Holz und Glas, Spielzeug und vieles mehr. Einige lassen sich bei der Arbeit sogar über die Schulter schauen. Ergänzt wird das Kunsthandwerk mit handwerklich hergestellten kulinarischen Köstlichkeiten.

Bummeln, shoppen und Kultur erleben können Besucher am Sonntag, 11. September. Dann findet ein verkaufsoffener Sonntag auf der Lindauer Insel statt. Einzelhändler haben in der Zeit von 12 bis 17 Uhr geöffnet und laden zum Einkauf ohne Zeitdruck ein. Hier kann man die neue Herbstmode erleben, sich über Rabattaktionen freuen oder in den Cafés und Restaurants einen Boxenstopp einlegen.

An beiden Tagen ist ab 10 Uhr die Sommerausstellung „Mythos Natur - von Monet bis Warhol“ im Kunstmuseum Lindau am Inselbahnhof geöffnet. Um den Besuch der Ausstellung stressfrei und sicher zu gestalten, bietet das Kunstmuseum mit online buchbaren Zeitfenstern einen Reservierungsservice an.