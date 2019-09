Die Lemper kommt!

Ab dem 7. September können an der Lindauer Theaterkasse nun auch Einzeltickets erstanden werden, nachdem der Aboverkauf ja schon seit Juni läuft. „Für einige Stücke gibt es in der ersten und zweiten Kategorie bereits keine Tickets mehr“, freuen sich Alexander Warmbrunn und Rebecca Scheiner. Aber Einzelkarten gebe es noch für alle Stücke der Saison, meldet das Theater in einem Presseschreiben.

Die Saison startet mit einem hochkarätigen Star: Ute Lemper wird die Spielzeit mit ihrem Programm „Rendezvous mit Marlene“ eröffnen.

Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit Theatern aus Bregenz, Salzburg, Konstanz, Esslingen, Bremen, München und Hamburg. Zum ersten Mal sind zu Gast das Theater Strahl Berlin und das Theater Trier mit Choreograf Roberto Scafati. Die „bremer shakespeare company“, deren Stück „Prince Charles III“ ein so großer Erfolg in Lindau war, kommt mit ihrem neuen Stück: „Angela I“ spielt in Deutschlands politischer Zukunft. Die großen Namen sind vertreten mit Joachim Krol, Carolin Fortenbacher, Walter Sittler, Gilla Cremer, Gardi Hutter, Günther Maria Halmer, Janina Hartwig, David Paryla und Beatboxer Mando. Die Konzertreihe bietet Musiker auf Weltklasseniveau: Maurice Steger, der Paganini der Blockflöte, Amandine Beyer mit Gli Incogniti, die Katona Twins das Ensemble Corund mit dem Kammerorchester Chaarts, das Trio Gaspard, das Stradivari Quartett, das Cuarteto SolTango und das Nash Ensemble of London geben sich in Lindau die Klinke in die Hand.