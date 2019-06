Die Kuckucks-Lichtnelke blüht auf heimischen Feuchtwiesen

Der Landschaftspflegeverband Lindau-Westallgäu (LPV) stellt unter dem Motto „Draußen umgeschaut“ alle zwei Monate eine Tier- oder Pflanzenart in der lokalen Presse und auf seinen Internetseiten beim Landkreis Lindau (www.landkreis-lindau.de) vor.

Dieses Mal handelt es sich um die Kuckucks-Lichtnelke (Lychnis flos-cuculi), die auf unseren heimischen Wiesen wächst. Der Artname „flos-cuculi“ geht wohl auf den sogenannten „Kuckucksspeichel“ zurück, der im Mai und Juni oft an dieser Lichtnelke zu finden ist. Dabei handelt es sich um die Larven der Schaumzikade, die in weißem Schaum eingebettet sind und Pflanzensaft saugen. Der Schaum wurde mit den Rufen des Kuckucks in Verbindung gebracht.

Die zarte Pflanze mit schmal-lanzettlichen Blättern gehört zu den Nelkengewächsen (Caryo-phyllaceae). Sie kann bis zu 80 Zentimeter hoch werden. Durch ihre zerteilten Kronblätter ist die leuchtend rosa blühende Lichtnelke gut zu erkennen. Jede Pflanze trägt mehrere Blüten, die in einer lockeren Rispe stehen. Bestäubt wird sie von Faltern, Fliegen und Bienen. Die Kuckuckslichtnelke findet ihren Lebensraum vor allem in Feuchtwiesen. Dort kommt sie beispielsweise in nährstoffreicheren Sumpfdotterblumenwiesen, die in der Regel zweimal pro Jahr gemäht werden, vor. Sie wächst oft gemeinsam mit Bach-Kratzdistel, Sumpf-Vergissmeinnicht oder Scharfem Hahnenfuß.

In Mitteleuropa können bis zu 60 verschiedene Pflanzenarten auf einem Quadratmeter extensiv genutzter Wiese vorkommen. Auf solch artenreichen Wiesen schwirrt und summen vielerlei Insekten. Heute sind solche Wiesen mit all ihren Bewohnern selten geworden, denn der Großteil der Grünlandfläche wird intensiv bewirtschaftet. Solche meist mit Gülle gedüngten und artenarmen Wiesen werden nicht nur vielfach, sondern auch schon früh im Jahr gemäht. Im bayernweiten Durchschnitt kommen gegenwärtig im Grünland 19 Pflanzenarten auf 25 Quadratmeter Fläche vor.

Krautige Pflanzen treten in den Hintergrund, denn die meisten Kräuter können bei einer intensiven Nutzung nicht blühen oder Samen bilden. Damit verlieren auch viele Insekten ihren Lebensraum.