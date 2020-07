Die Kröll-Kapelle öffnet wieder

Lindau (lz) - Trotz Corona-Krise wird der Förderverein „Lindauer Kulturerbe Alter Friedhof“ die Kröll-Kapelle in den Sommermonaten alle zwei Wochen für Besucher öffnen, wie der Verein mitteilt. „Mit den Masken und dem gebotenen Abstand können wir den interessierten Gästen die 500 Jahre alte Kapelle zeigen und die Geschichte des historischen Friedhofs näherbringen“, zeigt sich der Vorsitzende Peter Borel zuversichtlich. Am Samstag, 4. Juli, von 10 bis 12 Uhr, öffnet nun der Verein zum ersten Mal. Weitere Öffnungstage sind: 18. Juli, 1. August, 15. August und 30. August. Die Kröll-Kapelle hat eine interessante Geschichte nachzuweisen, der ruhige Gottesraum lädt aber auch in der Hektik des Alltags zur stillen Andacht ein.