Die Konjunktur im Kreis Lindau zieht kräftig an: 1600 offene Stellen für nur 989 Arbeitslose

Ende März sind die Verantwortlichen in der Lindauer Arbeitsargentur trotz eines leichten Rückgangs noch nicht so ganz zufrieden gewesen mit der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt im Landkreis Lindau. Das hat sich in den vergangenen vier Wochen deutlich geändert. Denn Ende April weist Lindau eine Arbeitslosenquote von nur noch 2,2 Prozent auf, nur noch 989 Menschen im Kreis sind auf Stellensuche. Und die könnten schnell fündig werden. Denn „quer durch alle Branchen“ suchen die Firmen und Betriebe dringend neue Mitarbeiter – derzeit sind 1600 Arbeitsplätze unbesetzt.

Als sie die neueste Monatsstatistik vorstellt, strahlt Agenturleiterin Susanne Müller-Koberstein: Die April-Bilanz fällt nicht nur um 0,4 Prozentpunkte besser aus als jene Ende März. Nachdem der Lindauer Arbeitsmarkt zuletzt eine spürbare Durststrecke erlebt hat, schließt der April aktuell besser ab als im Vorjahr: Damals sind zur gleichen Zeit noch deutlich über 1000 Kreisbewohner arbeitslos gewesen, hat die Quote bei 2,3 Prozent gelegen.

Alle Hände voll zu tun hat derzeit vor allem der Arbeitgeberservice in der Lindauer Agentur: Binnen vier Wochen sind dort über 400 neue Mitarbeiterwünsche eingegangen. Damit steigt die Zahl der offenen Stellen auf jetzt 1600. „Und das quer durch alle Branchen“, wie Müller-Koberstein im Gespräch mit der LZ feststellt: Nicht nur Hotels und Gastronomie suchen Fachkräfte und Helfer, sondern auch Handel, Dienstleistungsbereiche und Gewerbe.

Verstärkt wieder Ü 60-Kräfte einstellen

So müssen Müller-Kobersteins Mitarbeiter kräftig suchen und werben. Vor diesem Hintergrund will die Agentur nicht nur junge Leute ansprechen, sondern verstärkt auch die Generation Ü 60: Fast jeder zehnte Arbeitslose im Kreis ist älter als 60 Jahre, sagt die Agenturleiterin. Bei vielen dieser Kunden sieht sie noch einiges an Potential für den Arbeitsmarkt, auch wenn der ein oder andere beispielsweise aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr als Vollzeitkraft eingestellt werden könne.

Die Lindauer Arbeitsagentur lädt diesen Personenkreis Mitte Mai zu einem speziellen Info-Tag ein: „Einige Arbeitgeber sind durchaus interessiert an diesen Kräften“, hat Müller-Koberstein gehört. Deswegen will sie Personal- und Firmenchefs aus dem Landkreis dazu genauso hinzuholen wie Vertreter aus der Pflege – weil mancher Ältere auch deshalb nicht mehr arbeite, weil er oder sie Angehörige pflegen. „Aber wir müssen deren Know-How für unsere Wirtschaft erhalten“, ist Müller-Koberstein überzeugt.