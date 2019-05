Die Kleinen machen großes Theater

Ein Märchenwald und ein Märchenschloss sind auf der Hinterbühne des Stadttheaters aufgebaut. Und hier sollen in den nächsten gut dreißig Minuten Dinge passieren – also Dinge! – die hätte es früher so nicht gegeben.

Anja Lorenzen, Theaterpädagogin, Autorin, Clown und Sängerin hat mit sieben neun- bis elfjährigen Mädchen und einem Jungen das Theaterstück einstudiert. Liebevoll. Originell. Sie erzählt zur Begrüßung von einer wunderbaren Probenarbeit mit außergewöhnlich kreativen Kindern. Das hört das Publikum gern. Sitzen doch dicht an dicht auf den Zuschauerplätzen die Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde der Akteure, die die kleine Bühne gleich gehörig und märchenhaft durcheinanderwirbeln werden.

Bühne frei also für eine bezaubernde und ausdrucksstarke Darbietung voller Temperament, Talent und Selbstbewusstsein. Auftritt Prinzessin Sophia (Leni Karg). „Prinz, Prinz“, ruft sie. „Rette mich!“ Der Prinz (Finn Hellmig) steckt seinen Kopf durch den Vorhang und erklärt recht cool: „Ich muss erst den Drachen töten.“ Na gut. Springt die Prinzessin eben wieder Seil. Rotkäppchen wird vom Wolf erschreckt.

Veränderung kann glücklich machen

Hänsel (Doppelrolle Finn) und Gretel (Frida Coenen) haben sich verirrt. So ist das eben im Märchen, alles hat seine Ordnung, und alle wissen, was passieren wird. Sie finden das Lebkuchenhaus der Hexe (Viktoria Roigk). Die lockt sie zu sich hinein, und wo das endet wissen auch alle längst. „Langweilig“, befinden Pick und Puck (Luisa Plank und Elise Holl), die beiden grünen Kobolde. Sie rufen den Wirbelwind, der das Alte durchwirbeln soll, aber sauber bitte, und Hänsel und Gretel sind im verhexten Zauberwald nicht mehr zu finden.

Da kann die böse Hexe noch so rufen und locken. Sie beschwert sich bei der Märchenkönigin (Alexandra Heib). Die ist nicht amüsiert. Was? Da hat sich etwas verändert? Das gibt es nicht. Alles muss sein, wie es immer war. Veränderung? Die gibt es bei ihr nicht. Sie ruft die Kobolde und verdonnert sie dazu, Hänsel und Gretel zurückzuholen. Die beiden schlauen Kerlchen finden die böse Hexe ebenfalls langweilig und lassen mithilfe vom Wirbelwind die böse Hexe gut werden. „Jetzt können wir auch Hänsel und Gretel zurückholen, und die Königin ist zufrieden“, jubeln sie.

Die alte Kinderfresserin wird also lieb – und nicht nur das – sie wird zur Vegetarierin. Gleichzeitig hat die Prinzessin genug davon, Prinzessin zu sein. Sie will Ropeskipperin werden. Die Königin ist entsetzt. Das gibt es doch nicht. Das hätt‘s doch früher auch nicht gegeben. Und überhaupt, wer soll dann ihre Nachfolgerin auf dem Thron werden? Die Zofe (Emma Keller) bietet sich freudig an. Und schon wieder ist alles anders. Neu. Die Zofe wird Königin, die Hexe gibt Flugstunden „Besenfliegen leicht gemacht“, auch für Anfänger wie die Königin, und schwupp, fliegen Hexe und Königin durchs Königreich. Also, das hätt‘s doch früher niemals gegeben.

Aber was macht das schon? Denn „ach, wie ist das schön!“ Alle sind glücklich und machen das, was sie am liebsten machen wollen, anstatt an alten Vorschriften und Zwängen festzuhalten. Und sollte irgendwann irgendetwas nicht mehr passen – ha, dann erfinden die Kobolde die Ordnung einfach wieder neu – „und wir machen dabei die Welt ein bisschen besser“. Die Zuschauer sind begeistert. Rufen „Bravo“ – und „schade, dass es schon vorbei ist“ und sind der Meinung, „das könnte es ruhig öfter geben“. Die jungen Schauspieler verneigen sich. Sie strahlen mit Anja Lorenzen um die Wette, als wären sie die Sonne selbst.