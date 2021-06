Die Katzen Lilly und Mimi sind ein Herz und eine Seele

Die beiden Wohnungskatzen Lilly und Mimi sind Mitte Mai aufgrund von Nachwuchs und Allergie ins Tierheim in Lindau gebracht worden. Die beiden Samtpfoten sind ein Herz und eine Seele und werden deshalb nur gemeinsam vermittelt. Schön wäre ein abgesicherter Balkon oder eine gesicherte Terrasse, wie das Tierheim schreibt. Die beiden sind sehr verschmust und anhänglich. Die schwarz-weiße Lilly ist am 1. Februar 2019 geboren und Mimi am 6. April 2018. Sie sind wie alle Katzen im Tierheim kastriert, geimpft und tätowiert. Wer sich für die neugierigen, verspielten und schönen Wohnungskatzen interessiert, kann sich beim Tierheim Lindau, Telefon 08382 / 72365, melden.