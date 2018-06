Die Kasse stimmt – Guthaben wächst

Ein Drittel der Mitglieder haben an der Jahreshauptversammlung des Lindauer Schachklubs im Vereinslokal Gasthof Langenweg teilgenommen. Da in diesem Jahr wieder die turnusmäßige Neuwahl des Vorstands stattfand, wurde der offizielle Teil mit den Vorstandsberichten entsprechend kurz abgehalten. Der Vorsitzende Xaver Fichtl hielt einen Jahresrückblick auf Vorstands- und Jugendarbeit und informierte ausführlich über die Inhalte des letzten Bezirkstages.

Beim Kassenbericht von Alwin Zimmermann übertrafen die Einnahmen die Ausgaben, womit das Guthaben weiter anwuchs und somit kurzfristig nicht mit Beitragserhöhungen zu rechnen ist. Den längsten und erfreulichsten Part durfte auch diesmal Spielleiter Mike Montgomery abgeben, dessen Bericht eine fast perfekte Saison abbildete: Die erste Mannschaft schaffte den Klassenerhalt in der Landesliga mit einem sensationellen dritten Platz. Die zweite Mannschaft steigt wieder in die Bezirksliga auf, während das dritte Team am letzten Spieltag noch knapp den Klassenerhalt in der A-Klasse sichern konnte. Den Vereinsmeistertitel holte sich Karl Steudel nach zwei Jahren Pause wieder zurück, knapp vor Alfons Raiber und dem besten Nachwuchsspieler Oliver Omert.

Gute Jugendarbeit

Weiter erfolgreich spielt die Jugendabteilung bei Turnieren auf Bezirks- und Landesebene mit Einzelerfolgen von Betty Görnitz, Oliver Omert, Simon Baron und Julius Weissenberger. Im Schulschach konnte wieder die schwäbische Meisterschaft in der höchsten Altersklasse errungen werden mit anschließendem dritten Platz in Bayern durch Oliver Omert, Yannick Wyss, Vittorio Freitag und Philipp Ritter. Eine Altersklasse tiefer wurden Simon Baron, Adrian Kaz, Johannes Kiefer und Stella Antonietti ebenfalls Schwäbischer Meister.

Keine Überraschungen bot mangels Gegenkandidaten die Neuwahl des Vorstandes: Durchwegs einstimmig wurde das bewährte Team wiedergewählt: 1. Vorsitzender: Xaver Fichtl, Stellvertreter: Berthold Finkous, Kassenwart: Alwin Zimmermann, Spielleiter und Jugendtrainer: Mike Montgomery, Schriftführer, Pressewart und Jugendtrainer: Günter Scherbaum, Kassenprüfer: Karl Steudel und Harald Schulze.

Wie immer bildete das traditionelle Blitzturnier den Abschluss der Hauptversammlung bei dem sich drei punktgleiche Spieler vom Rest des Feldes absetzen konnten. Nach mehreren Stichkämpfen gewann Karl Steudel vor Harald Schulze und Oliver Omert. (lz)