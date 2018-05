Die Kainz-Werbeagentur hat drei neue Kunden

Die Kainz-Werbeagentur ist erfolgreich ins neue Geschäftsjahr gestartet und hat drei neue Kunden gewinnen können. Diese benötigen sowohl Maßnahmen der klassischen Kommunikation, wie Broschüren, Anzeigen und Plakate, als auch Aktivitäten im digitalen Bereich, wo neben Website und Social Media auch neue Formen der Zielgruppenansprache konzipiert und umgesetzt werden, heißt es in einer Mitteilung der Agentur.

Das in Hard in Vorarlberg ansässige Unternehmen Alpla ist mit rund 20 000 Mitarbeitern an 176 Produktionsstandorten in 43 Ländern, Hersteller von Kunststoffflaschen und –verpackungen. In einem Pitch um den Kommunikationsetat für die Lehrlingsakquise konnte sich die Kainz-Werbeagentur gegen vier andere Agenturen durchsetzen und das Entscheidergremium mit einem klassisch-digitalem 360-Grad-Konzept überzeugen. Für Alpla ist eine zielgerichtete Kampagne zur Gewinnung von Auszubildenden am Stammsitz in Hard von größter Bedeutung, da im Bundesland Vorarlberg eine Vielzahl großer und namhafter Unternehmen engagiert um die begrenzte Anzahl von potentiellen Bewerbern buhlen.

Neuen Markenauftritt konzipieren und etablieren

Der Reisemobile-Hersteller Carthago mit Sitz in Aulendorf hat die Kainz-Werbeagentur mit der Neupositionierung und Absatzsteigerung seiner Zweitmarke Malibu beauftragt. Neben den damit verbundenen strategischen Maßnahmen gilt es auch einen neuen Markenauftritt zu konzipieren und zu etablieren, der über alle Kommunikationskanäle hinweg national und international umgesetzt werden wird. Bis zum Caravan Salon Ende August wird der neue, ganzheitliche Markenauftritt zu sehen sein.

A&R Textil mit Sitz in Neukirch ist ein Industrie-Zulieferer für textile Produkte. Neben Neukirch produziert A&R auch in Polen und Sri Lanka und ist darüber hinaus auch in China vertreten. Die Kainz-Werbeagentur wurde beauftragt im Rahmen des 25-jährigen Bestehens des Unternehmens eine Imagekampagne zu konzipieren und im Zuge dessen den kommunikativen Auftritt des Unternehmens zu schärfen. (lz)