Die Kabarähtisten wissen: So isch Lindau

In dieser Stadt passieren so viele verrückte Dinge, dass man meinen sollte, Lindau bräuchte kein Kabaräh. Und wenn Götz Rauch und seine Mitstreiter dann ihren besonderen Rückblick auf die Bühne des Club Vaudeville bringen, merkt man, wie gut ein solch satirischer Blick tut. Das gilt auch für das neue Programm.

Dabei hat es sich Götz Rauch leicht gemacht, denn Rauch, der nicht nur mit und ohne Gitarre auf der Bühne steht, sondern auch die Texte geschrieben hat, gibt zum Teil einfach im Wortlaut wider, was Oberbürgermeister, Stadträte oder Vertreter von Bürgerinitiativen gesagt und geschrieben haben. Denn manchmal reicht es wirklich aus, wenn Bärbel Heumann, Katrin Seeberger, Werner Waltenberger und Götz Rauch die Zitate vortragen, damit die mehr als 250 Zuschauer im Club Vaudeville laut loslachen.

Die Bürgerinitiative will das Votum der Bürger akzeptieren, wie Sprecher Robert Kohlheim am Sonntagabend nach der Bekanntgabe der Wahlergebnisse sagte. Anders ist es allerdings bei den unmittelbaren Nachbarn, die darüber nachdenken, privat Klage gegen das Parkplatzkonzept der Therme einzureichen.

So ist es nicht nur bei brillanten Rhetorikern aus dem Stadtrat wie Matthias Kaiser, Thomas Hummler, Mathias Hotz oder Martin Schnell. Auch Oliver Eschbaumers verunglückten Auftritt bei der Podiumsdiskussion kurz vor der OB-Wahl im Januar hat Rauch für das Kabaräh entsprechend verarbeitet.

Und doch ist das Kabaräh noch besser, wenn Rauch zur Wirklichkeit seine Fantasie dazugibt und überspitzt. Das wird überaus deutlich, als er sich ausmalt, Eschbaumer hätte die Wahl gewonnen und würde eine Ansprache beim Kinderfest halten. Denn zumindest im Stadtrat redet der gescheiterte OB-Kandidat tatsächlich oft in der Weise, die Rauch überspitzt auf die Bühne bringt. Das ist wohl die beste Nummer des neuen Programms.

Kohlheim, von Hollen und Burger sitzen in der Thermen-Sauna

Dass OB Ecker die OB-Wahl in den Januar und damit vor die Kabarähtermine gelegt hat, darüber ist Rauch „stinksauer“. Deshalb zeigen Waltenberger und Heumann als Eschbaumer und Obermayr bei einem Battle, wie man Wahlkampf auch für junge Lindauer interessant machen könnte: „Wählt’s mi!“

Einen anderen Lieblingsfeind hatte sich Rauch für dieses Kabaräh ausgesucht: Roland Kohlheim. Der Lindauer war einer der Sprecher der Bürgerinitiative Eichwald gegen die Therme und hat bei öffentlichen Auftritten nicht immer die beste Figur gemacht. So gibt Waltenberger einfach wortwörtlich wider, was Kohlheim nach der Abstimmungsniederlage live ins LZ-Mikro gesagt hat. Das ist so komisch, dass es keine Überzeichnung mehr braucht.

Als Draufgabe gibt es dann die Vorstellung, wie Kohlheim mit seinen Mitstreitern Andreas von Hollen und Klaus Burger in der Sauna der neuen Therme sitzen und sich letztlich einig sind, dass sie nur ein neuer Bürgerentscheid retten kann. Und dafür findet sich in Lindau immer ein Thema.

Gute Chancen hat Lindau beim Wettbewerb „Deutschland sucht die Superbaustelle (DSDSBS)“, mit den coolen Moderatoren Jenny und Jim alias Seeberger und Waltenberger, die sich genüsslich eine Bauverzögerung nach der anderen vornahmen. Unterbrochen wurden sie von Werbepausen für Edeka und Zweitwohnungsbesitzern, die Lindau unter der Internetadresse www.schmarotzer-komm- zu-uns.de anwirbt.

Wie immer sind viele Kabaräh-Nummern in Gesang verpackt, den Henny Gantert arrangiert hat. Allerdings war diesmal keine junge Musik dabei, sondern vielmehr Titel von Eric Clapton oder Leonard Cohen, die schon viele Jahre auf dem Buckel haben. So kam manchmal der Eindruck auf, dass die vorne auf der Bühne ein wenig müde sind. Zumal sie selbst beklagten, dass sie sich auch schon beim ersten Kabaräh vor dreißig Jahren vor allem über Streit im Stadtrat, Staus und Baustellen lustig gemacht haben. So singen sie „So isch Lindau“.

Aber dann kommt noch eine herrlich frische Zugabe, mit der die Kabarähtisten ihr Programm von vor zwei Jahren fortschreiben. Denn danach hatte Thomas Zipse angeblich sehr dünnhäutig auf eine Nummer reagiert, die ihn verhohnepiepelt hatte. Die Fortsetzung stellte ihn nun als Sensibelchen bloß, der austeilen, aber nicht einstecken kann. Da hatte jemand offensichtlich die Regeln nicht verstanden, denn schlimm ist es nur, wenn man nicht vorkommt.