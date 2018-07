Die Junge Union wird 70 Jahre alt

Der Kreisverband der Jungen Union (JU) hat jüngst sein 70-jähriges Bestehen gefeiert. Während der Feier wurde auf die Anfänge zurückgeblickt und künftige Ziele wurden angesprochen.

Laut einem damaligen Zeitungsartikel gründete Karl Graf von Spreti, Lindauer Stadtrat und späterer Botschafter, 1947 die JU mit dem Ziel, Jugendliche mit der Politik vertraut zu machen. Dass dies auch heute noch die primäre Aufgabe der JU vor Ort ist, erklärte Jasmin Sommerweiß, JU-Kreisvorsitzende, in ihrer Begrüßungsrede, heißt es im Eigenbericht. „Durch zahlreiche Diskussionsveranstaltungen, Stammtische, aber auch gesellige Abende oder Feiern, welche die JU in den letzten 70 Jahren organisiert hat, bleibt der Kontakt zu den jungen Menschen im Landkreis bestehen“, so Sommerweiß. Grundsätzlich würden dabei auch immer die gleichen politischen Inhalte thematisiert, wie noch vor ein paar Jahren, lediglich angepasst an neue Fakten und Situationen, erklärte sie. Aus diesem Grund habe die JU zukünftig auch vor, die grenzüberschreitende Kooperation in der Bodenseeregion auszubauen und dabei der Jugend eine starke Stimme zu geben.

„Bereits unsere Vorgängergenerationen haben ein Bodenseeforum junger Christdemokraten aufgebaut, welches wir wieder aufleben lassen wollen“, so Sommerweiß weiter. Die Junge Union sei hierfür bereits in Kontakten mit den JU-Kreisverbänden am See sowie der Jungen Volkspartei (JVP) Bregenz und der Jungen Alpenregion.

Anlässlich dessen fand der Jubiläumsabend unter dem Thema der grenzüberschreitenden Kooperation auf einem Schiff statt, das alle am Bodensee angrenzenden Länder abgefahren ist. Gleichzeitig diskutierten an Deck Eberhard Rotter, Landtagsabgeordneter, Christian Natterer, CDU Kreisvorsitzender aus Ravensburg, Norbert Sieber, österreichischer Nationalrat der ÖVP sowie Roland Scherer, Direktor des Institutes für systemisches Management und Public Governance der Universität St. Gallen über die Vor- und Nachteile einer solchen Kooperation vor Ort.

Unter der Moderation von JU-Mitglied Anna-Lisa Schneider kamen die Diskussionsteilnehmer zu dem Entschluss, dass bezahlbarer Wohnraum zu den Kernherausforderungen dieser Region zählt. Denn nur durch genügend leistbare Wohnungen kommen gut ausgebildete junge Menschen in den Bodenseeraum und werden die Innovationen gewährleisten, die der Region in den vergangenen Jahren zu einer der wirtschaftlich stärksten in ganz Europa gemacht hat.

Der Abend wurde auf dem See im Sonnenuntergang und spannenden persönlichen Gesprächen beendet, heißt es abschließend.