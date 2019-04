Die Jugend geht in Lindau auf den Kreuzweg

„Wie wär’s mit einem Kreuz-König? – Kreuz-König find’ ich gut!“, wird König Herodes alias Daniel Shafik (Kaufbeuren) am Samstag auf der Lindauer Insel spotten.

„Der 13-Jährige war mein Ideengeber für den Kreuzweg der Jugend am 6. April“, sagt Pfarrer Franz Walden, der zwischenzeitlich als Schulseelsorger in Kaufbeuren arbeitet. „Im November hielt mir Daniel hintergründig schmunzelnd Spielkarten unter die Nase. Begeistert zeigte er mir seine neuesten Tricks. Dabei zündete die Idee für das Thema dieses Projekts“, so Walden. „Und dass Daniel mir sofort für die Herodes-Rolle im Kreuzweg der Jugend zusagte, begeisterte mich.“

„Ich bin gerne bei den Ministranten unserer Pfarrei St. Peter und Paul (Kaufbeuren) und mir ist mein Glauben sehr wichtig“, erklärt der Siebtklässler. Dass der aufgeweckte Junge unter den Ministranten wie ein Wirbelwind wirkt, konnte Pfarrer Walden schon sehr bald erleben. „Leider haben wir für den Kreuzweg in unserer Pfarreiengemeinschaft keinen Termin gefunden“, bedauert Daniel. Auch, dass zwar einige Zuschauer, aber kein anderer aktiver Darsteller aus Kaufbeuren mit dabei sein wird. Dann grinst er: „Die werden bestimmt todtraurig sein, wenn sie am Sonntag hören, wie genial wir waren!“ Neben dem Neuling als Herodes-Darsteller sind auch wieder bewährte Mädchen und Buben aus dem Landkreis Lindau dabei: Wie in den Jahren zuvor schlüpft Benedikt Kappel (Weißensberg), Gymnasiast am Bodensee-Gymnasium, in die Rolle des Jesus von Nazareth. Einen besonders starken Auftritt wird er heuer während der sogenannten „Brot-Rede“ haben, mit der er selbst seine engsten Freunde und Jünger vor den Kopf stößt. „Willst auch du weggehen, Simon – Fels?“, wird er fragen. „Wohin sollte ich gehen, Meister?“, ist Fabian Hornungs (Weißensberg) traurige Antwort. Auch Fabian ist heuer zum vierten Mal dabei, zum vierten Mal auch in dieser Rolle.

Mehr als 50 Akteure, Helfer und Musiker wird Walden zusammenführen: aus den Landkreisen Lindau und Augsburg sowie Kaufbeuren. Sie alle laden am Samstag um 19 Uhr ein: zum Kreuzweg der Jugend auf der Lindauer Insel – Treffpunkt: Marktplatz.