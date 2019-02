Die jüngsten Pistenflitzer geben richtig Gas

Bei strahlendem Sonnenschein und gut präparierten Pisten ist kürzlich in Riefensberg das Lolly-Cup-Rennen ausgetragen worden. 150 Teilnehmer der Jahrgänge 2009 bis 2015 waren am Start, darunter 17 Kinder vom Skiclub Bodensee (SCB) Lindau. Laut Vereinsbericht holte der SCB-Nachwuchs teils vordere Platzierungen.

Gesteckt war ein einfacher Riesenslalom mit Start im steileren Gelände und einem Flachstück in Richtung Ziel. Für zahlreiche Kinder war es ihr erstes Rennen. Somit war die Aufregung deutlich spürbar. Als eine der jüngsten Teilnehmerinnen siegte die erst vierjährige Emma Worret in ihrer Altersklasse mit fast neun Sekunden Vorsprung. Ebenfalls konnte sich Marian Bodenmüller in der Klasse U7 über den Sieg freuen. Nach dem Gummibärle-Rennen in Scheidegg war es sein zweiter Erfolg. Ebenfalls aufs Podest kam seine Schwester Magdalena: Sie verpasste knapp den Sieg und wurde in der Klasse U9 Zweite.

Der dreijährige Rafael Rosca war der jüngste SCB-Rennläufer. Er musste mit den älteren Jungs starten, da es für seinen Jahrgang keine separate Wertungsklasse gab. Rafael erreichte Platz zehn. In der Klasse U6 verpasste Lilly Kaiser knapp das Podest. Sie wurde Vierte nach einer schnellen Fahrt. Ihre Teamkolleginnen Karin Wenk, Eva Göbel und Emma Burmann reihten sich auf den Plätzen sieben, acht und zehn ein.

Bei den Mädels der Klasse U7 kam Carla Baas auf den elften Rang. Die Klasse U8 war sowohl bei den Mädels, wie auch bei den Jungs sehr stark vertreten. Es starteten jeweils über 20 Kinder in dieser Altersklasse. Marie Frank konnte auf den sechsten Platz fahren, Caja Späth belegte Rang 15. Bei den Jungs lagen die Plätze drei bis zehn alle innerhalb einer zeitlichen Bandbreite von einer Sekunde. Dominic Rosca holte sich Platz fünf, Felix Worret kam auf den neunten Rang.

Bei den Jungs in der Klasse U9 wurde Leon Kaiser Fünfter. Dessen Vereinskollegen Daniel Wenk und Tim Geisler erreichten die Plätze 14 und 16. Ebenfalls auf den fünften Platz konnte Keanu Reischl in der älteren Klasse mit dem Jahrgang 2009 vorfahren.

Bis Mitte März wird trainiert

„Sie waren heute sehr konzentriert und konnten zeigen, was sie im Training gelernt haben. Wenn einige Kinder dann beim nächsten Mal noch mutiger ins Rennen gehen und die Tore enger anfahren, werden sie noch schnellere Zeiten erreichen“, lobte einer der SCB-Betreuer die kleinen Rennflitzer:

Trotz der frühlingshaften Temperaturen geht das SCB-Renntraining wie gewohnt weiter. Noch bis Mitte März werden die kleinen Pistenflitzer immer samstags mit ihren Trainern im Skigebiet Hündle-Thalkirchdorf an ihrer Renntechnik arbeiten.