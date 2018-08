Die Islanders sind heiß auf die neue Saison

Mit der intensiven Arbeit an den Zielen und eigenen Strukturen haben sich die EV Lindau Islanders eine Plattform geschaffen, um den Eishockeysport in Lindau und näherer Umgebung besser als bisher zu vermarkten. Dabei soll der Öffentlichkeit vor allem das Image eines hungrigen, emotional geführten Vereins vermittelt werden, der Talenten eine Perspektive für ihre sportliche Karriere geben und attraktive Spiele in der heimischen Eissportarena und auswärts bieten möchte.

„Mit der Markenarbeit haben wir die DNA des Vereins neu herausgestellt“, erzählt Patrick Meier zu den vereinsinternen Bestrebungen. Zentraler Bestandteil, so der 36-jährige Unternehmer aus Lindau, sei die Nachwuchsarbeit und die Heranführung von Perspektivspielern an das Oberliganiveau und möglichst darüber hinaus. Immerhin werden in diesem Jahr rund 180 Kinder und Jugendliche beim EVL trainiert.

Ein weiteres Hauptaugenmerk gilt der seit Jahren boomenden Vereinsentwicklung: „Trotz des Wachstums des Vereins familiär bleiben und ehrenamtliches Denken bewahren“, beschreibt Meier den Spagat, den der EVL zwischen der Professionalisierung der Strukturen und der Bodenständigkeit künftig zu beschreiten hat. Damit einhergehen die Bemühungen, noch mehr Zuschauer zu den Heimspielen zu locken als bisher. „Ich will bald sehen, dass wir die 900er-Marke knacken“, so der EVL-Marketingvorstand. In der abgelaufenen Saison sahen durchschnittlich 830 Besucher die Heimauftritte der Islanders.

Überhaupt präsentieren die Verantwortlichen die neue Mannschaft und auch sich selbst als eine verschworene Gemeinschaft, die nach Erfolg strebt. „Wir schätzen uns so ein, dass wir eher etwas hungriger als andere Vereine sind. Unsere DNA ist sehr emotional behaftet“, beton Patrick Meier. Darauf fußt letztlich auch die Kampagne „Heiß auf Eis“, die ins Leben gerufen wurde und in der Außendarstellung die einschlägigen Attribute transportieren soll.

Während die EVL-Strategen im Hintergrund weiter fleißig an der Marke ihres Vereins basteln, startete am Dienstagabend ein Großteil des neuen Kaders in die gemeinsame Vorbereitung für die anstehende, dritte Oberligasaison. Wie in den Jahren zuvor, geht es zunächst im Lustenauer Stadion aufs Eis. In der nächsten Woche sind Eiszeiten in Ravensburg vereinbart, dazwischen steigt das erste Testspiel beim EV Landsberg. Es folgt ein dreitägiges Trainingslager in Südtirol, bevor Mitte nächsten Monats auch in der Lindauer Eissportarena im Eichwald die Eisaufbereitung erfolgen soll.