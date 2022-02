Die Islanders holen die Partie gegen Füssen noch nach

Zusätzliche Hauptrunden-Spieltage in den Eishockey-Oberligen Süd und Nord sowie kleinere Anpassungen beim Spielmodus vor dem Play-off-Start: Das sind die Ergebnisse einer Beratung zwischen den Clubs und der Ligenleitung. Dies gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Dienstag bekannt.

Kurz vor den Mitte März startenden Play-offs in den Eishockey-Oberligen Nord und Süd wird die Wertung der Hauptrunde verändert. Die Tabelle wird anhand des Punktedurchschnitts pro gespielter Partie ermittelt. Eine Umstellung ist laut DEB-Mitteilung notwendig, da in der verbleibenden Zeit nicht mehr alle ausgefallenen Partien nachgeholt werden können.

Die EV Lindau Islanders, die mit einem Punktedurchschnitt von 0,939 unverändert auf Tabellenplatz neun stehen, werden am Dienstag, 8. März (20 Uhr), die Partie gegen den EV Füssen nachholen. Dieses Spiel ist der Abschluss der Hauptrunde. Das ausgefallene Match gegen den HC Landsberg wird nach derzeitigem Stand ersatzlos gestrichen. „Am Ende müssen alle Clubs mindestens 75 Prozent aller Partien des Teams mit den meisten absolvierten Spielen absolviert haben, um eine Chance auf das Erreichen der Play-offs zu haben“, schreibt der DEB.

Die erste Play-off-Runde – Siebter gegen Zehnter und Achter gegen Neunter – ist in der Oberliga Süd im Modus „best of three“ am 11., 13. und 15. März. Die Abstiegsrunde – Elfter gegen Zwölfter – beginnt ebenfalls am 11. März und wird im Modus „best of five“ ausgetragen. Weitere Spieltermine sind der 13. und 15. März und – falls nötig – der 18. und 20. März.

Die Play-offs im ligenübergreifenden Achtelfinale starten am 18. März und werden wie die anderen Runden im Modus „best of five“ ausgetragen. Auf die Viertel- und Halbfinalspiele folgt ab 22. April die Finalserie. Der Oberliga-Meister 2021/22 steht spätestens am 1. Mai fest.