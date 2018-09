Die Inselhalle steht jedem Lindauer offen

Die Wir-helfen-Gala am Abend ist Höhepunkt beim Tag der offenen Tür der Inselhalle. Doch schon am Nachmittag erwartet Besucher dort ein buntes Programm.

Der Tag der offenen Tür wird um 14 Uhr mit der Begrüßung durch Oberbürgermeister Gerhard Ecker beginnen. Danach werden Pfarrer der katholischen und evangelischen Kirche den Segen Gottes für die Menschen erbitten, die in der neuen Halle arbeiten oder die dort ihre Freizeit verbringen.

Begleitet wird die Eröffnung durch die Musikvereine Aeschach-Hyoren und Oberreitnau. Sie werden im Laufe des Nachmittags weitere Auftritte haben. Um 16 Uhr ist zudem ein Auftritt des Trachtenvereins D'Bayrisch Bodenseer geplant.

Kinder dürfen sich auf ein Kindertheater freuen. Um 15 Uhr geht „Der gestiefelte Kater“, um 17 Uhr das „Rumpelstilzchen“ über die Bühne. Im Foyer gibt es außerdem Seifenblasen-Action und einen Origami-Mann. Außerdem wird es Kinderschminken und Luftballons geben.

Vor allem dient der Tag der offenen Tür aber dazu, dass Lindauer einen Blick in die neue Halle werfen können. Der große Saal wird ebenso offenstehen wie die neuen zusätzlichen Konferenzräume und der große Raum im Untergeschoss. Auch die Außenarbeiten sind inzwischen weit fortgeschritten. Die letzten Belagsarbeiten der Wege am Kleinen See sowie Pflanzarbeiten sind nach derzeitigem Stand im November geplant.

Um 19 Uhr beginnt dann die Gala zum Jubiläum von Wir helfen. Denn der damalige Redakteur der Lindauer Zeitung, Michael Urbanzyk, und die Kommunalpolitikerin Ursula Krieger haben die Bürgeraktion vor genau 25 Jahren gegründet. Unter Schirmherrschaft von OB Gerhard Ecker gestalten Lindauer Künstler nun einen Gala-Abend in der neuen Inselhalle.

Ihren Auftritt angekündigt haben Trommlerzug Lindau-Aeschach, Bodensee-Ballettcompagnie, Theatergruppe Podium84, Zauberer Thomaselli, Pianist Peter Vogel und Soulsänger Karl Frierson. Eintrittskarten kosten zehn Euro. Der Vorverkauf läuft.