Die Infektionszahlen im Landkreis Lindau steigen weiter

Das Infektionsgeschehen im Landkreis Lindau hoch, Tendenz steigend. So beschreibt das Landratsamt die aktuelle Corona-Lage. Sechs Menschen müssen Stand Freitag stationär behandelt werden, zwei sind in der vergangenen Woche infolge eine Corona-Infektion verstorben.

Dass nur einer der Verstorbenen in der Lindauer Statistik auftaucht, liegt daran, dass der andere seinen Wohnsitz nicht im Landkreis hatte. Somit sind seit Beginn der Pandemie 65 Menschen mit Wohnsitz im Landkreis verstorben. „Die Verläufe werden insgesamt schwerer“, heißt es in der Wochenübersicht weiter. „Zwei Drittel der Indexfälle sind ungeimpft und von zehn Personen, die stationär behandelt werden müssen, sind etwa acht nicht geimpft.“

Elmar Stegmann im Interview zum Impfbus im Hafen

Es gibt wieder größere Infektionsketten

Betroffen sind aktuell insbesondere Familien, aber es gibt auch wieder größere Infektionsketten. „Diese sind auf private Feiern zurückzuführen und in einem Fall ist auch eine Kirchgemeinde stark betroffen“, so das Landratsamt. Auch in einer Kindertagesstätte sowie einer Einrichtung gab es Ausbrüche.

Die Corona-Lage im Landkreis Lindau spitzt sich zu. Trotz Impfungen ist die Sieben-Tage-Inzidenz höher als vor einem Jahr. Woran das liegt und was nun die Strategie ist, darüber spricht der Lindauer Landrat Elmar Stegmann im Interview mit Julia Baumann.