Die Impfzentren in Lindau werden wieder hochgefahren

Ab kommender Woche werde dann das Impfen nur noch mit Termin möglich. Damit sollen auch Wartezeiten vor Ort verringert und größere Menschenansammlungen zu Stoßzeiten am Impfzentrum verhindert werden. Für eine Terminvereinbarungen ist das Impfzentrum unter 0800 / 911 82 19 von 9 bis 17 Uhr zu erreichen oder per E-Mail an impfzentrum-Li@allgaeumedical.de.