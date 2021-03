Die Grenzen sind zurück

Erste Coronavirus-Impfungen gibt es seit Montag auch bei einigen Hausärzten in Baden-Württemberg. In Bayern bieten ebenfalls vereinzelt Hausarztpraxen den Piks an. Der Hintergrund: Bund und Länder rechnen in Kürze mit mehr Impfdosen, als Impfzentren verabreichen können. Deshalb soll es den Piks künftig vor allem beim Hausarzt geben. An einem Pilotprojekt sind in Baden-Württemberg 40 Arztpraxen beteiligt. „Wir bereiten uns darauf vor, spätestens Anfang April startklar zu sein, um flächendeckend in den Arztpraxen zu impfen“, erklärt ...