Die größte Herausforderung seines Lebens

Paul Bieber aus Röthenbach im Allgäu hat in seiner Vergangenheit schon einige Extremsportarten ausprobiert. Egal ob Ironman Triathlon, Bobfahren, Skifreeriden, Sportholzfällen oder Eisschwimmen. Der 35-jährige Adrenalinjunkie ist fasziniert davon, körperlich an seine Grenzen zu gehen.

Nachdem er kürzlich bei den bayerischen Kurzbahnmeisterschaften im Schwimmen in Fürth einmal Silber und zweimal Bronze für seinen Heimatverein den TSV Lindau gewann, zieht es ihn an diesem Wochenende zum wohl härtesten Schwimmrennen der Welt nach Glasgow in Schottland.

Bei den Red Bull Neptune Steps startet Bieber am kommenden Samstag zusammen mit 600 weiteren Schwimmern über eine Distanz von 420 Metern und 10,5 Höhenmetern. Diese Höhenmeter kommen durch sieben Schleusentore zustande, die es durch verschiedene Kletterarten zu überwinden gilt. Aber weil das noch nicht genug ist, werden die Schleusen auch noch minimal geöffnet. Dadurch schwimmen die Athleten nicht nur gegen den Strom, sondern bekommen das etwa sieben Grad kalte Wasser beim Klettern voll ins Gesicht gepeitscht.

Prominente Teilnehmer

„Für mich ist das wahrscheinlich sportlich gesehen die größte Herausforderung meines Lebens. Physisch und mental wird dir hier einfach alles abverlangt. Auch ist das Starterfeld brutal besetzt“, sagt Bieber.

Prominente Athleten wie der Extremschwimmer und Weltrekordhalter Alain Simac-Lejeune aus Frankreich, der auf einer 25-Meter-Bahn ganze 102,234 Kilometer zurückgelegt hat, ist genauso dabei wie der wohl fitteste Mensch der Welt, Ross Edgley aus Großbritannien, der im vergangenen Jahr in der Weltrekordzeit von nur 157 Tagen die britische Insel komplett umschwommen hat.