Die Glocken von St. Stephan schweigen wegen Bauarbeiten

Nicht wenige Lindauer wundern sich, dass das Geläut von St. Stephan auf der Insel derzeit nicht zu hören ist. Natürlich hat die Turm-Baustelle damit zu tun: In der Glockenstube musste ein Gerüst errichtet werden, um bauliche Sanierungsarbeiten am Außen-Mauerwerk und an den Schallfenstern durchzuführen. Wie lange das Gerüst benötigt wird, lässt sich heute nur grob abschätzen: Leider werden die Glocken voraussichtlich bis mindestens zum Spätherbst schweigen müssen. Der Kirchenvorstand versichert, dass das Gerüst so rasch wie möglich wieder entfernt wird, betont aber, dass Sanierungsarbeiten an solch alter Bausubstanz in der Regel zeitaufwändig sind.