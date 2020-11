Die Geburt gemeinsam erleben

In der Geburtshilfe der Asklepios-Klinik Lindau werden die werdenden Mütter vor, während und nach der Geburt umfassend durch ein Team aus Ärzten, Pflegern und Hebammen, begleitet und versorgt. Auch in Zeiten der Corona-Pandemie darf der Lebenspartner bei der Geburt dabei sein, und hat auch nach der Geburt die Möglichkeit, Mutter und Kind zu besuchen, vorausgesetzt man ist symptomfrei. Dies schreibt die Klinik in einer Pressemitteilung.

„Mit der abgetrennten Station und der Zimmer-Isolierung haben wir die Vorkehrungen für den Schutz unserer werdenden Mütter oder die neugeborenen Babys geschaffen und wollen Ihnen gleichzeitig auch in Zeiten der Covid-Pandemie die gewohnte Geborgenheit bieten“, betont Dr. Mark Boockmann, Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe der Asklepios-Klinik Lindau. „Lebenspartner dürfen bei der Geburt im Kreißsaal dabei sein und haben auch nach der Geburt die Möglichkeit, Mutter und Kind zu besuchen. - vorausgesetzt, sie sind symptomfrei. Dabei sollte die Begleitperson einen Mund-Nasenschutz tragen. Die letzte Entscheidung trifft der behandelnde Arzt“, so Boockmann weiter.

Die Asklepios-Klinik Lindau hat eine interne Vorgehensweise für den Umgang mit Covid-Patienten und potenziellen Coronavirus Verdachtsfällen, die aufgrund der Schwere ihrer Symptome eine stationäre Weiterbehandlung im Krankenhaus benötigen, erarbeitet, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Entsprechende vordefinierte Bereiche zur Behandlung von Covid-Fällen seien eingerichtet und könnten bei Bedarf erweitert werden. Auch für mögliche (Verdachts-) Fälle unter den werdenden Müttern sei ein gesonderter Bereich auf einer abgetrennten Station mit einem eigenen separaten Entbindungsbereich eingerichtet. „Wir geben Ihnen auch digital die Möglichkeit das Team und die Räumlichkeiten unserer Geburtsstation genauer kennenzulernen. Unser Team beantwortet Ihre Fragen gerne auch telefonisch oder in einem persönlich vereinbarten Termin“, so Boockmann weiter

Die Asklepios-Klinik Lindau hat ansonsten angesichts der auch im Landkreis Lindau steigenden Zahl der Corona-Fälle seit dem 2. November ein generelles Besuchsverbot beschlossen. Ausnahmen seien möglich, etwa beim Besuch von Kindern, im Notfall oder in der Versorgung von Sterbenden und sind im Einzelfall mit dem behandelnden Arzt zu klären, schreibt die Pressestelle der Klinik weiter.

Als weitere Vorsichtsmaßnahme finden vorerst zudem keine Veranstaltungen mit externen Beteiligten im Krankenhaus statt.