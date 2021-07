Die Gartenschau feiert ein Strandfest

Die Gartenschau steuert auf die Halbzeit zu. Bis zum 10. Oktober ist sie noch geöffnet, am 28. Juli wird mit einem Strandfest „Halbzeit“ gefeiert, wie es in einer Pressemitteilung der Natur in Lindau 2021 gGmbH heißt. Dann wird Lindaus Soulman Karl Frierson auf der Radio7-Terrasse spielen, zudem auf dem ganzen Gelände ein buntes Treiben mit Angeboten für Jung und Alt herrschen. Doch jetzt geht es erstmal thematisch in die Wüste. Unter anderem mit einem Thementag am Donnerstag, 22. Juli.

Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth machte sich schon einmal vorab auf die Reise in die Wüsten, als sie am vergangenen Mittwoch die Gartenschau auf der Hintern Insel besuchte. Wobei ihr die Assoziation zur Wüste angesichts der blühenden Blumen schwer fiel.

Besonders lang verharrte sie am Stand von „Friedensklima“. Zum ersten Mal werden hier die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN auf einer Gartenschau in Bayern präsentiert und thematisiert.

Die Kombination der beiden Themen Frieden und Klima mag zunächst ungewöhnlich erscheinen, noch dazu im Rahmen einer Gartenschau, schreibt die Natur in Lindau 2021 gGmbH weiter. Aber Nachhaltigkeit, Artenvielfalt und Naturschutz seien zentrale Zukunftsthemen.

Unweit des Beitrags von Friedensklima im Luitpoldpark befindet sich der Kubus der Künstlerin Bärbel Starz aus Friedrichshafen. Ihr Kubus im Fluss will Frieden spielerisch erfahrbar machen.

Die Wüste lebt und sie bietet Faszinierendes: Winterharte Kakteen, Stauden, und Gräser für sonnige Standorte und viele andere Trockenkünstler stellen sich an der Karlsbastion vor. Hans Graf, der Inhaber des Kakteengarten in Oettingen, informiert und berät zu verschiedenen gärtnerischen Themen an der Karlsbastion.

Auch Blumen Sagawe aus Lindau hat sich der Herausforderung gestellt und zeigt im Bereich „Floristik“, wie reich die Pflanzenwelt der Wüste sein kann.

Beginn des Strandfestes ist um 17 Uhr. Das Konzert mit Frierson, der mit Band und einer Bläsersektion auftritt, beginnt um 20 Uhr.

Die aktuelle Themenwoche „Wüste“ dürfte Jung und Alt auf die Hintere Insel locken. So bevölkern an den Wochenenden 17./18. Juli und 24./25. Juli die „Traumfänger“ das Gelände und zeigen ihr Programm „Wüstenblühen“. Das Traumfänger-Ensemble wurde 2004 gegründet und verzaubert seitdem mit ihren fantasievollen Inszenierungen Zuschauer im In- und Ausland. 2015 wurde dem Team eine besondere Ehre zuteil, als es vom Weltturnverband zum besten DTB-Showteam Deutschlands gekürt wurde. Die Auftritte finden samstags und sonntags zwischen 10.30 und 12 Uhr sowie samstags zusätzlich von 14 bis 16.30 Uhr auf dem gesamten Gelände verteilt statt.

Bei einem Thementag Wüste am Donnerstag, 22. Juli, können die Kinder von 15 bis 18 Uhr auf der Spielelandwiese Wüstenlandschaften bauen.

Wer es würziger mag, kommt beim Genussworkshop der AOK von 17 bis 18.30 Uhr auf der Radio 7- Terrasse auf seine Kosten. Dort dreht sich alles um Gewürze aus dem Orient. Und beim Sundowner-Konzert am Kiosk mit dem Ensemble „Triolagge“ verwandelt sich das Gelände dann von 19 bis 21 Uhr in eine Oase. Am Sonntag, 25. Juli tritt dann das Orchester des Valentin-Heider-Gymnasiums auf und erschafft eine Oase für die Ohren (Beginn: 17 Uhr).

Andrea Meyer-Langnickel, die für das Kulturprogramm der Gartenschau verantwortlich ist, weist noch auf weitere Auftritte lokaler Künstler hin. So bereichern unter anderem das Tanzhaus Lindau, die Tanzschule SalsaFusion, die Theatergruppe Podium 84, Cello Passionato und die Musikschulen Lindau, Lindenberg und Westallgäu das Angebot.

Für das abendliche Konzert sollten sich die Besucher bereits online registrieren. Die Registrierung wird in der Woche vor dem Strandfest auf der Hauptseite www.lindau2021.de eingestellt. Telefonische und Registrierungen per E-Mail sind nicht möglich.