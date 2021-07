Die Friedenstaube fliegt im Lindenhofpark

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bereits Anfang Juni hat die Künstlerin Uta Mayer aus Nonnenhorn 375 Schwanenfedern in Form einer Friedenstaube im Lindenhofpark installiert. Ihre Umfrage zuvor lautete: „Welche Farbe hat der Friede für Sie/für Dich?“ Die Installation bildet das Umfrageergebnis ab und soll zum Nachdenken anregen. Die Taube fliegt nun vom Endpunkt des Lindauer Friedensweges über den See in die Schweiz. Bis Ende September haben die Parkbesucher die Möglichkeit auf dem Seelenplatz der Künstlerin zu verweilen. Zwei Glasgefäße ermutigen auch jetzt zu antworten. Die Künstlerin besucht ihre Installation regelmäßig, um sie zu pflegen und mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen. Ein 8,9 kg schwerer Stein kann bewegt werden, um die Flugrichtung der Taube zu ändern. Diese beiden interaktiven Ansätze sollen die Auseinandersetzung mit dem Thema Frieden verstärken und die Verweildauer erhöhen.

Mayer arbeitet gerne und viel mit den Händen. Den Kontakt zum Boden, zur Natur und der Umgebung braucht sie, um Zusammenhänge zu verstehen. „Wir sind gefordert, tiefer in uns hineinzuschauen. Mit den Händen kommen wir dem Fühlen sehr nahe.“ Die Hände können Kraft, Fürsorge, Mitgefühl und Liebe vermitteln. Sie können somit friedlich oder kriegerisch eingesetzt sein.

Seit ihrem Besuch in Lambarene 2018 unterstützt sie mit ihren Aktivitäten den Deutschen Hilfsverein für das Albert-Schweitzer-Spital in Frankfurt. Albert Schweitzer, der 1954 als erster Friedensnobelpreisträger nach Lindau kam, mahnte zur Ehrfurcht vor allem Leben und gegen jede Art von Gewalt. Sein Bild auf dem Friedenspylon bei der Villa beeindruckt sehr. Viele Begegnungen an der Taube führen zu folgenden Fragen: „Was macht unsere Menschlichkeit aus? Wollen wir diese von einer Welt der Superlative verschütten lassen?“ Nachhaltiges Leben und Ressourcenschonung kann gelingen. Die Künstlerin zeigt es bei allen Ausstellungen mit ihren „rekreativen Exponaten“. „Seit Jahrzehnten leben wir in allen Bereichen BIGGER IS BETTER. Die Klimaerwärmung ist ein großes Problem, die zwischenmenschliche Klimavereisung ein anderes.“

Ihre hier gezeigte „Ortlose Kunst“ ist nicht an Innenräume gebunden und kann überall zum Nachdenken anregen. „Kunst soll leicht teilbar und für jeden zugänglich sein.“ Federleicht statt tonnenschwer lässt sich der Friede so einfach transportieren“, sagt sie und meint damit nicht nur den Standort. “Weil es besser ist, wenn es anders wird.“