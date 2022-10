„Die Freude ist groß“: Streckenrekorde beim Dreiländer-Marathon gefallen

Bei idealem Wetter sind über 5000 Läuferinnen und Läufer aus 25 Ländern beim Dreiländer-Marathon an den Start gegangen. Das Motto der Veranstalter lautete: Grenzen sprengen und die Schnelligkeit der Strecke beweisen. Und für Robert Küng, Chef des Organisationsteams (OK), ging das auf. „Wir wollten allen Läuferinnen und Läufern ein Vorbild geben, zeigen, dass die Strecke schnell ist“, sagte Küng. Die 15. Auflage sollte neue Streckenrekorde hervorbringen – etwas, das auch eingetroffen ist. Der Sieger des Marathons der Männer, der 22-jährige Benard Kipkorir aus Kenia, war auf den 42,195 Kilometern um fast zwei Minuten schneller (2:09, 25 Stunden) als sein Landsmann Marko Kipchumba im Jahr 2011. Auch bei den Frauen gab es einen neuen Streckenrekord. Diesen knackte die 28 Jahre alte Gewinnerin Aynalem Kashun, mit 2:30,02 Stunden.

Für Küng hätten die neun Eliteläufer, die der Einladung des OK-Teams folgten, sogar noch früher im Bodensee-Stadion in Bregenz ins Ziel kommen können. „Die haben sich auf der Strecke gegenseitig zu sehr gefordert, sonst wären die Zeiten besser gewesen. Gerade zwischen 20 und 30 Kilometern waren sie deutlich zu schnell, aber das ist auch normal bei so jungen Läufern“, so Küng. Die Ausrichter waren dennoch mehr als zufrieden. „Wir haben Rekorde angekündigt und die Freude ist groß, dass sie gefallen sind“, jubelt Rennleiter Günter Ernst, der die Zeit bei den Männern als „sensationell“ bezeichnet.

Neulinge triumphieren beim Halbmarathon

Der Marathon hatte seinen Startpunkt wie gewohnt auf der Lindauer Insel und führte zu 60 Prozent am See entlang. Es ging Richtung Österreich und über die Schweizer Grenze zur Endstation, dem Bodensee-Stadion in Bregenz. Besonders beliebt bei den Teilnehmern war der Halbmarathon. Hierfür meldeten sich insgesamt 1862 Läuferinnen und Läufer an. Der Sieg lag fest in Schweizer Hand. Bei den Männern setzte sich Triathlet Tim Hübscher mit einer Zeit von 1:09:47 Stunden gegen seine 1192 Konkurrenten durch. „Es ist eine sehr schöne Strecke und mega abwechslungsreich. Vor allem die Zuschauer an der Strecke waren super. Sie haben fast zu viel gepuscht“, meinte Hübscher lachend. Er kannte den Marathon noch nicht und will wieder kommen.

Auch die Siegerin bei den Frauen, Selina Ummel, war bei ihrer Premiere die Schnellste. Die Schweizer Meisterin kam 50 Sekunden früher als ihre Schwester Seraina Ummel ins Ziel und verbesserte beim Dreiländer-Marathon sogar ihre persönliche Bestleistung um eine halbe Minute. „Ich bin sehr zufrieden mit der ganzen Organisation und der schnellen Strecke“, sagte Selina Ummel.

Große Freude bereitete es Claudia Alfons, Oberbürgermeisterin der Stadt Lindau, zum ersten Mal den Startschuss zu geben. „Das war für mich schon etwas ganz Besonderes“, sagte sie im Bregenzer Bodensee-Stadion und ließ es sich nicht nehmen, beim Zieleinlauf der Läuferinnen und Läufer dabei zu sein.

Begeisterung an der Strecke

Das Rückgrat der größten Breitensportveranstaltung am Bodensee waren 700 freiwillige Helfer, die einen reibungslosen Ablauf ermöglichten. Sowohl die Teilnehmer als auch die Zuschauer präsentierten sich enthusiastisch. „Das Schönste ist die Begeisterung, die wir an der Strecke vom Start bis zum Ziel erleben durften“, bilanzierte Küng. Ob 2023 wieder Rekorde fallen sollen, ließ der OK-Chef noch offen: „Wir wollen langfristige Wege gehen und haben uns noch keine Gedanken gemacht, wie es nächstes Jahr im Detail ausschaut. Aber wir haben Freundschaften entwickelt zu diesen Läufern und wenn sich diese so weiter entwickeln, werden wir alles tun, dass sie wieder kommen.“