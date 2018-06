Die Frauen der SpVgg Lindau sind am Ziel

Mit einem klaren 5:0-Sieg im Heimspiel gegen den SV Alberweiler II haben die Spielerinnen von Lindaus Trainer Achim Schnober eine außergewöhnliche Saison mit dem Meistertitel der Regionenliga gekrönt. So stellte Lindaus Trainer Schnober nach dem Spiel fest: „Heute haben wir eine Superleistung gezeigt und dem Gegner nicht den Hauch einer Chance gelassen. Was die Mädels die ganze Saison gegeben haben, da kann ich nur mächtig stolz darauf sein. Jetzt werden wir erst mal richtig feiern und können beruhigt nächstes Wochenende zur SGM Fronreute zum letzten Meisterschaftsspiel fahren.“

Auch Staffelleiter Toni Pfuhl, der nach Spielschluss den Meisterwimpel an Lindaus Kapitänin Verena Schropp überreichte war voll des Lobes für die Lindauer Mannschaft: „Was ich heute gesehen habe, war Frauenfußball vom feinsten. Wenn ihr so weitermacht könnt ihr euch auch in der Landesliga halten. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und gratuliere euch zur Meisterschaft.“ Schon vor der Übergabe brachen alle Dämme und es kam zu den üblichen Sektduschen.

Zwar dauerte es bis zur 29. Minute ehe Lindau, durch einen tollen Weitschuss von Marina Rudhart das 1:0 erzielte, danach war der Bann gebrochen. Nach einem Schuss aus 20 Metern ins Kreuzeck von Louisa Schediwy und einem unwiderstehlichen Solo von Lisa Wisotzki, die den Ball an der gegnerischen Torfrau vorbei ins Tor schob, stand es zur Halbzeit bereits 3:0. Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich wenig am Spielverlauf. Lindau war weiter überlegen und erzielte durch Monja Rudhart und Kim Roitner zwei weitere Treffer zum Endstand von 5:0 für die Inselstädterinnen. (lz)