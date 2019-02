Die fröhlichen Toten von Lindau

Dieses Fest wird niemand so schnell vergessen: Der Trommlerzug Lindau Aeschach hat zu seinem hundertsten Geburtstag eine sehr besondere Jubiläumsballnacht gefeiert. Das Motto hieß „ Día de los Muertos“ und lieferte eine echte Steilvorlage für die Verkleidung der rund 900 Besucher, die die Symbolik des größten mexikanischen Feiertages wunderschön umgesetzt haben.

Der Trommlerball war schon Tage vorher restlos ausverkauft. Jetzt strömen sehr lebendig die Toten in die aufwändig geschmückte Coca-Cola-Halle und die versprochene Sensation kann beginnen. Auf der mehrstöckigen Bühne ist eine Friedhofsszene samt Kirchlein aufgebaut. Spinnweben, Gräber, Grabkreuze, unheimlicher Nebel und Kerzen inklusive. Es herrscht aber keine Grabesstille. Denn ganz oben in der Friedhofsmauer sitzen die beiden DJs Damir und Schwabbel. Sie sorgen mit frischefröhlicher Partymucke für eine super Laune auf der riesigen Tanzfläche. Die erste Stunde der Totenparty vergeht mit gegenseitigem Bewundern, tausenden von Selfies die gemacht werden und oft ist der freudige Ausruf zu hören „ach du bist das! Ich habe dich überhaupt nicht erkannt!“ Es ist wirklich erstaunlich, wie sehr ein bisschen Schminke das Aussehen verändert.

Vorbild aus Mexiko

Der „Día de los Muertos“ ist das schillernde und für uns ein wenig bizarr anmutende Volksfest, das in Mexiko zu Ehren verstorbener Angehörige gefeiert wird. Es ist aber für die Mexikaner vor allem ein Festtag an dem sie das Leben feiern – denn den Tod empfinden sie als natürliche Phase des Lebens.

Und so wie in Mexiko hat der festliche Tod auch hier in Lindau vor allem fröhliche Totenköpfe und Skelette, die mit farbenfrohen Gesichtern und mit Blumenschmuck im Haar aufmarschieren. „Der Trommlerball ist der absolute Wahnsinn!“ schwärmt eine Frau, die wie eine Lady Gaga-Tote aussieht. „Ich finde aber auch den Día de los Muertos eine tolle Sache. Bei uns werden die Verstorbenen oft totgeschwiegen. Umso schöner finde ich den mexikanischen Brauch, sie zu feiern“, fügt ein Toter mit grellhellblauen Kontaktlinsen dazu. Wenn er nicht so charmant lachen würde – der wäre jetzt schon ein bisschen unheimlich.

Der Tod steht ihnen gut

Ein hochgewachsenes Pärchen wandelt durch die Menschenmenge und sieht sehr beeindruckend – ja richtig gehend schön aus. Der Tod steht den beiden ganz ausgezeichnet. Ganze Freundinnengruppen sind gleich geschminkt im Getümmel unterwegs.

Es treten die Fanfarenzüge der Inselstadt Lindau, der Narrenzunft Lindau, Wangen und Bregenz auf und erhalten viel Beifall. Eine Stunde später veranstaltet die Hexenmusik der Schönauer Hexen ein fetziges Spektakel, das die Stimmung heißer und heißer werden lässt. Die „After-Dark-Show“ von Betty Black ist danach auch nicht dazu geeignet, die Gemüter abzukühlen. Ästhetisch sexy und ein bisschen mystisch anzuschauen, zeigt sie ihre Mischung aus Feuerkunst und Burlesque, zu der neben heißen Flammen, viel nackte Haut, eine Schlange und eine beinahe erotische Szene zwischen ihr und einem der Ordner gehören.

Der Programmhöhepunkt, auf den alle Besucher schon gespannt warten, beginnt exakt um Mitternacht. Die Musiker des Trommlerzuges treten hinter den Gräbern hervor und zwischen viel Nebel und mit einer prächtigen Lichtshow bieten sie eine erstklassige, energiegeladene Vorführung. „Das war Hammer. Die ganze Party ist der Hammer. So ein cooles Fest haben diese Hallen noch nie gesehen“ ist sich die gar nicht quicklebendige Magdalena sicher.