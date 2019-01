Die Filou-Familie feiert ihr Wiedersehen

Hier haben sich alle getroffen. Drängten sich um die lange Bar, plauderten mit Freunden und dem Wirt, der um keinen Spruch verlegen war. Das Filou war eine Institution in Lindau. Rund 18 Jahre nach dem Ende der Kneipe in der Fischergasse soll es jetzt eine „Revival-Party“ geben. Der Ort: die Eilguthalle, das Motto: 80er-Jahre.

Das Filou lässt sich schwer beschreiben, man muss es erlebt haben, meint Willi Vogl, der die Kneipe 1981 bis 2001 mit seiner Frau Rosaria führte. „Das war wie das Wohnzimmer“, sagt er. Ein bisschen wie Familie. Da ging man nach der Arbeit hin, nach dem Theater oder Sport oder einfach als Zwischenstation einer längeren Kneipentour. „Es war ein Kommen und Gehen“, erinnert sich Vogl, bei dem sich oft drei Generationen trafen. „Es hat dem Zeitgeist entsprochen“, sagt er. „Früher ist man auf die Insel gegangen und von Kneipe zu Kneipe gezogen.“ Der Wirt nennt das die „Rein-Tour“: da raus, da rein.

Lust auf „Chateaubriand im Darm“?

Im Winter waren an guten Tagen zwischen 80 und 150 Gäste im Filou. Landräte, Pfarrer, Richter und Ärzte gehörten zu den Stammgästen ebenso wie Obstbauern, Sportler und verschiedene Cliquen. Manche gaben sich sogar ein Motto. Vogl erinnert sich an den „Scheilado“ einiger Banker, die sich nach dem „scheißlangen Donnerstag“ noch auf einen Absacker bei ihm an der langen Bar trafen. Die unterschiedlichsten Menschen haben sich hier ausgetauscht – und oft sei dabei auch noch etwas Neues herausgekommen: Beispielsweise sei im Filou laut Vogl die Idee entstanden, dass die Hoteliers und Gastwirte auch ein Rahmenprogramm für die Segelregatta Rund um anbieten.

Wenn Vogl zurückdenkt, fallen ihm viele Höhepunkte ein. „Legendär“ sei auch die Stadtbusfete gewesen, wo Kinder zum Auftakt der türkisfarbenen Flotte in seiner Kneipe Karton-Stadtbusse bemalten. Doch auch Vertreter aus Film und Fernsehen gaben sich im Filou immer wieder ein Stelldichein. Vogl erinnert sich daran, dass Peter Maffay im Filou seinen Vertrag über Tabaluga abgeschlossen habe. Und er freut sich noch heute wie ein Kind, wenn er an die verdutzten Gesichter seiner Gäste denkt, als er ihnen seinen berühmten „Chateaubriand im Darm“ (Würstchen mit Senf) oder „Croque monsieur“ (Käse-Schinken-Toast) servierte. Dazu ein gut gezapftes Bier oder ein Gläschen Lindauer Wein, mehr brauchten seine Gäste nicht, um sich wohlzufühlen.

Für Vogl waren das unvergessliche Zeiten. Aber auch viele Lindauer erinnern sich an die guten alten Zeiten im Filou, sagt Vogl. „Die Leute haben mich immer wieder darauf angesprochen.“ So kam er auf die Idee, noch einmal alle zusammenzubringen. Da er inzwischen als Berater für die Eilguthalle tätig ist, lag es nahe, dort eine große Faschingsparty aufzuziehen.

Die „Filou-Revival-Party“ soll Party und gemütliches Treffen zugleich sein. Im Glaspalast der Eilguthalle spielt ein DJ Musik der 80er-Jahre. An den verschiedenen Bars gibt es Gelegenheit, sich zu unterhalten. Anregungen dazu geben auch die zwei großen Bildschirme, die Fotos vom Filou in Dauerschleife zeigen, auf denen sich der ein oder andere vielleicht sogar wiedererkennen wird. Damit dann auch wirklich alles so ist wie früher, setzt der frühere Wirt auf sein altes Personal: Einige Aushilfen haben schon zugesagt. Willi Vogl ist überzeugt: „Das wird 'ne Gaudi.“