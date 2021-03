Die Feuerwehr aus Lindau muss mehrmals ausrücken

Die Feuerwehr Lindau ist am Wochenende zu mehreren Einsätzen ausgerückt. Und auch am Montagmorgen war die Lindauer Wehr wieder unterwegs.

Am Freitagnachmittag wurde der Löschzug West sowie der Einsatzleitwagen alarmiert. Ein Kleinbrand in einer Küche eines Mehrfamilienhauses hatte zu starker Verrauchung der Wohnung und des Treppenraumes geführt. Die Bewohner hatten den Brand bereits selbst gelöscht. Die Brandstelle wurde mittels Wärmebildkamera durch einen Trupp kontrolliert. Ein Hochleistungslüfter wurde zur Entrauchung der verrauchten Objektteile eingesetzt. Eine Person wurde durch den Rettungsdienst betreut. Wenige Stunden später, gegen 18 Uhr, ging es dann für den Löschzug Hauptwache sowie die Löschgruppe Altstadt in die Anheggerstraße. Der bereits vor Ort anwesende Rettungsdienst forderte die Feuerwehr zur Unterstützung bei einem medizinischen Notfall an.

Erneut gefordert waren die Einsatzkräfte am Samstag gegen 20.45 Uhr. Die Leitstelle Allgäu alarmierte eine Gruppe des Löschzuges Hauptwache zu einem Fahrzeugbrand auf dem Betriebsgelände einer Tankstelle in der Robert-Bosch-Straße. Die Rauchbildung konnte auf einen technischen Defekt zurückgeführt werden. Eine Nachkontrolle mit Wärmebildkamera zeigte keine Anzeichen für weitere Brandgefahr. Die Feuerwehr sicherte das Auto und nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf.

Am Sonntagabend ging eine Meldung über einen weiteren Autobrand ein. Der Löschzug Nord rückte nach Rickatshofen aus. Glücklicherweise konnten die Fahrer des Fahrzeugs das Feuer schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr Lindau mithilfe eines Pulverlöschers selbst löschen. Nach Kontrolle mit einer Wärmebildkamera konnte keine weitere Gefahr festgestellt werden.

Zu Wochenbeginn mussten die hauptamtlichen Kräfte bereits am Montagmorgen in den Eichbühlweg ausrücken. Der Rettungsdienst forderte zur Wohnungsöffnung an. Über die Drehleiter verschafften sich die Einsatzkräfte durch ein Fenster Zugang zur Wohnung.