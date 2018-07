Die Faszination des Schwerelosen

Der Campingplatz Gitzenweiler Hof und das Ballonfahren – das gehört seit Jahrzehnten zusammen. Seit 1997 gibt es alljährlich ein Ballonfest rund um die Faszination des scheinbar schwerelosen Gleitens durch die Lüfte. Seit einigen Jahren heißt es „Ballonfiesta“ und war auch heuer ein Publikumsmagnet. Die Fiesta lockte nicht nur die Gäste des derzeit vollbesetzten Campingplatzes, sondern auch manchen Lindauer an.

Seit Ostern ist ein neuer Ballon in der Region und in ganz Deutschland unterwegs, der im knalligen Gelb Werbung fährt für den Gitzenweiler Hof. Der neue Ballon war natürlich auch bei der Ballonfiesta ein Blickfang – und dank meist perfektem Ballonfahr-Wetter stieg er auch mehrfach auf. Für die Ballons verantwortlich war in diesem Jahr Thomas Köck von „Bavaria-Ballons“ und er freute sich besonders über die guten Bedingungen. Zweimal ging es die Nagelfluhkette entlang bis über den Mittag bei Immenstadt mit Landung bei Sonthofen. Ein weiterer Start schien angesichts eines Regenschauers schon ins Wasser zu fallen – doch Köck gab noch nicht auf und konnte seinen Fahrgästen im Ballon eine Traumsicht auf den Bodensee und das württembergische Allgäu präsentieren, bevor es bei Niederwangen eine sanfte Landung gab.

Auf der Festwiese ist buntes Programm für die Kinder

Auf der Festwiese beim Gitzenweiler Hof erwartete vor allem die Kinder ein buntes Programm mit Kinderschminken, Bullenreiten, Wasserballschlacht und Ballonweitflug-Wettbewerb. Hier war das Animationsteam des Gitzenweiler Hofes um Sonja Kopp stundenlang im Einsatz. Ein Höhepunkt war eine begehbare Ballonhülle – und hier staunte auch so mancher Erwachsener über die Dimensionen im Innern des Ballons. Abends versammelten sich dann viele hundert Zuschauer beim Ballonglühen. Auch wenn der auffrischende Wind dafür sorgte, dass nur zwei der vier Ballone vollständig entfaltet leuchteten, war das Publikum begeistert und applaudierte mehrfach.