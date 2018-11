Die EV Lindau Islanders locken Kinder aufs Eis

In der Lindauer Eissportarena ist am Samstag, 17. November, ab 13 Uhr „Kids-on-Ice-Day“ der EV Lindau Islanders. Schirmherr der Aktion ist Lindaus Oberbürgermeister Gerhard Ecker. Alle Kinder ab drei Jahren haben an diesem Tag die Möglichkeit, unter professioneller Anleitung die ersten Schritte auf dem Eis zu wagen.

Gemeinsam mit Spielern der Lindauer Oberligamannschaft können kleine und große Kinder je nach Können unterschiedliche Übungen absolvieren. Die Teilnahme ist für Kinder und Eltern kostenlos. Während sich der Nachwuchs auf dem Eis austobt, können sich die Erwachsenen laut Mitteilung der Islanders über den Verein, seine Spieler und das neue Laufschulprogramm „Learn-to-Skate“ informieren. Für die Kinder gibt es neben der Action auf dem Eis kostenlosen Punsch und Tee sowie die Möglichkeit, ein Trikot der ersten Mannschaft inklusive Unterschriften zu gewinnen.

Zudem erhält jedes Kind eine kleine Überraschung als Andenken. „Wir freuen uns auf viele interessierte Kinder, die Spaß am Schlittschuhlaufen haben und wollen ihnen die Möglichkeit bieten, ein wenig Eishockey-Luft zu schnuppern“, sagt Gernot Mitterhumer, Nachwuchsleiter der EV Lindau Islanders.

Die Anmeldung zum „Kids-on-Ice-Day“ erfolgt am Samstag ab 12.15 Uhr direkt vor Ort in der Eissportarena. Mitzubringen sind Helm, Handschuhe, Knie- und Ellenbogenschoner. Schlittschuhe können für Kinder und Eltern gegen eine Kaution ausgeliehen werden. Wer nach der Zeit auf dem Eis noch nicht genug hat, kann ebenfalls kostenlos am anschließenden Publikumslauf teilnehmen. Weitere Aktionen der EV Lindau Islanders für den Nachwuchs gibt es nachmittags am 7. Dezember zum Nikolaustag, zum „Girls-on-Ice-Day“ am 15. Dezember um 13 Uhr und zum Faschingslauf mit Verkleidung am 2. März um 13 Uhr.