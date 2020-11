Die dritte Welle war weniger tödlich

Die „Spanische Grippe“ verlief in insgesamt drei Wellen: die erste im Sommer 1918, die zweite im Herbst 1918 und die dritte in der ersten Jahreshälfte 1919, beginnend Mitte Februar und endend – zumindest auf der Nordhalbkugel – im Mai 1919. Wie wir gesehen haben, ließen die ersten beiden Wellen Lindau nicht aus. Und die dritte?

Hinweise finden sich in den Wochenberichten Bürgermeister Heinrich Schützingers an die Regierung in Augsburg. Am 15. Februar 1919 meldete er: „In gesundheitlicher Beziehung ist zu bemerken, daß sich ein Wiederanwachsen der Grippe bemerkbar macht.“ Aber bereits acht Tage später, am 22. Februar, notierte er: „In gesundheitlicher Beziehung ist nichts Besonderes zu berichten.“

Die Meldungen vom 28. Februar und vom 7. März lauteten ähnlich. Am 14. März ergänzte er seine lapidare Standardmeldung mit dem Satz: „Von infektiösen Krankheiten ist das Stadtgebiet vollständig frei“. Demnach wäre die dritte Welle der „Spanischen Grippe“ nach nur einem Monat wieder aus Lindau verschwunden. Anscheinend war sie weniger aggressiv als die erste und vor allem die zweite Welle. Denn anders als im Sommer und Herbst 1918 finden sich im „Lindauer Tagblatt“ (LT) keine Nachrichten über die Ausbreitung der Pandemie – weder in Lindau noch anderswo.

Gänzlich verschwunden war die Grippe aus Lindau und seiner Umgebung aber Mitte März dennoch nicht. Denn gut einen Monat später, am 23. April 1919, informierte das Bezirksamt (Vorgänger des Landratsamtes) die Stadt, dass Josef Wipper in Hergensweiler an „Grippelungenentzündung“ verstorben sei. Wipper war ein junger Militärarzt, der nach dem Krieg wieder in die Heimat zurückgekehrt war. Offenbar lebte er dort mit einer Schwester unter einem Dach, die das Englische Institut, die heutige Maria-Ward-Schule, besuchte. Denn auch das Institut wurde informiert mit dem Hinweis, dass Kinder, die im gleichen Haus wie ein an Grippe Verstorbener wohnten, erst nach Ablauf von zwei Wochen nach deren Tod wieder Schule und Kirche besuchen durften.

Ein weiteres Opfer der dritten Welle der „Spanischen Grippe“ in und um Lindau war eventuell Bürgermeister Schützinger selbst. Am 11. April 1919 hatte er sich „mit Rücksicht auf seinen Krankheitszustand“ beurlauben lassen. Magistratsrat Riesch übernahm seine Amtsgeschäfte und meldete am 23. Mai nach Augsburg, dass Schützinger an einer Lungenentzündung darniederliege. Zwar verstarb er nicht an ihr, doch schwächte sie ihn offenbar so nachhaltig, dass sie mittelbar zu seinem Tod an „Herzschwäche“ am 15. September 1920 beitrug.

Sowohl bei Bürgermeister Schützinger wie bei etlichen anderen Fällen können wir nur vermuten, dass sie an der „Spanischen Grippe“ erkrankt waren. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die damaligen Ärzte ihren Erreger nicht kannten. Er wurde erst Jahrzehnte später entdeckt. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu heute: Der Corona-Erreger wurde bereits nach kurzer Zeit identifiziert, sodass man rasch Tests erarbeiten und mit der Entwicklung von Impfstoffen beginnen konnte. Uns bietet sich heute somit eine hoffnungsvolle Perspektive, die die Menschen vor gut 100 Jahren nicht hatten. Solange uns allerdings weder Impfstoffe noch Medikamente zur Verfügung stehen, die Erkrankte heilen können, müssen wir uns mit Schutzmaßnahmen behelfen, die zu einem großen Teil wie diejenigen von 1918/19 auf den Grundprinzipien Isolation und Abstand beruhen. Allerdings werden sie heute – zumindest hierzulande – stringenter angewandt. Dazu kommen Desinfektion und Mund-Nasen-Masken. Beide waren ebenfalls schon 1918/19 in Gebrauch, Masken allerdings vor allem in den USA, in Australien sowie in Teilen Westeuropas, nicht aber in Deutschland oder Österreich.

Derzeit kann die Medizin wie 1918/19 nur die Symptome behandeln, wobei sie allerdings über wesentlich bessere Möglichkeiten verfügt. So gab es 1918/19 In den Krankenhäusern noch keine Intensivstationen. Vielmehr wurden dort oft zahlreiche Kranke in großen Sälen zusammengelegt, was für den Genesungsprozess nicht optimal gewesen sein dürfte.

Auch war 1918/19 angesichts der militärischen und politischen Entwicklungen in Europa an nationale Quarantänemaßnahmen nicht zu denken. Heute können wir uns auf die Bekämpfung der COVID 19–Pandemie konzentrieren, bei der „Spanischen Grippe“ war dies – wie im ersten Teil unserer kleinen Serie bereits erwähnt – angesichts von Krieg und Niederlage, Hunger und Kälte, darniederliegender Wirtschaft und politischen Umwälzungen nicht möglich, zumal sie sich die Aufmerksamkeit von Politik, Medizin und Öffentlichkeit mit anderen, längst bekannten Seuchen und Krankheiten teilen musste, die sich gerade in (Nach-)Kriegszeiten rasch verbreiteten, wie Fleckfieber, Cholera, Typhus, Ruhr oder Geschlechtskrankheiten.

All dies trug mit dazu bei, dass die „Spanische Grippe“, anders als der Erste Weltkrieg, im allgemeinen his-torischen Bewusstsein der europäischen Bevölkerung keinen Platz fand. Bei der COVID19-Pandemie dürfte dies wohl anders werden. An sie werden sich vermutlich auch künftige Generationen erinnern.