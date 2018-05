Die „Dicken Fische“ heizen nach der „Rund um“ ein

Wenn die Schiffe der „Rund um“ davon gesegelt sind, stimmen die „Dicken Fische“ am Mangturm auf die Lange Seglernacht ein. Am Freitag, 1. Juni, heizt die Band die Stimmung an der Lindauer Hafenpromenade auf und hinterlässt durch Virtuosität und Leidenschaft ein begeistertes Publikum und eine kultige Atmosphäre, kündigen die Veranstalter an. Die Band gilt als einer der coolsten Unplugged-Bands in Deutschland und wurden mit dem Preis „Künstler des Jahres“ ausgezeichnet. Sie überzeugen mit bekannten, neuen und auch eigenen Songs, welche sie auf ihre ganz eigene Art und Weise interpretieren. Foto: Veranstalter