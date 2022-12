Die Christbäume der Kinder erhellen die Vorweihnachtszeit

Egal, wie nebelig, kalt und trüb das Wetter momentan auch ist – die Christbäume der Kinder auf der Insel wärmen und erhellen in der Adventszeit Herz und Gemüt. Es ist das 14. Mal, dass das Kulturamt mit der Lindauer Zeitung den Kinderchristbaumwettbewerb veranstaltet.

Wobei das Augenmerk eigentlich gar nicht auf dem Wettbewerb, sondern auf der Freude liegt, die die Kinder, ihre Eltern und Erzieherinnen, die Jury, und ganz sicher alle Betrachtenden empfinden, die sich auf diese weihnachtliche Kinderwelt einlassen.

Mit Gedanken zu „mein Wunsch für unsere Erde ist…“ haben die Kinder und Erzieherinnen der städtischen Kita Villa Engel ihren Christbaum geschmückt. Die Wünsche, die die Kinder im Namen der Erde ans Christkind senden, sind, um wetterfest zu sein, auf eingeschweißte Zettel geschrieben.

Was sich die Kinder wünschen

„Ich wünsche mir für unsere Erde Essen für alle Menschen“, steht da geschrieben, und „dass ich selber auf keinen Schnecke stehe“, „kluge Erwachsene mit Gehirn“, „kein Kometeneinschlag“, oder ganz einfach „Liebe“. Dazu hat jedes Kind aus Ton eine kleine blaue Erde geformt. „Wir haben uns mit den Kindern Gedanken darüber gemacht, was sich unsere Erde, der es gerade nicht so gut geht, vom Christkind wünschen würde“, erklären die Erzieherinnen der Kita.

„Die Herzenswünsche der Kinder kann ich aus der Erinnerung an meine eigene Kindheit und auch heute als Erwachsene völlig nachvollziehen“, sagt Christiane Gisbertz, die Verlagsleiterin der Lindauer Zeitung, sichtlich berührt.

Ulrike Huster, Organisatorin und Jurorin (links), und Christiane Gisbertz, Verlagsleiterin der Lindauer Zeitung und Jurorin, haben die Qual der Wahl: Welcher der 17 von den Kindern geschmückte Christbaum ist denn nun der schönste? Da weiß auch Hundemädchen Elsa keinen Rat. Im Bild schauen sie sich den Tannenbaum an, den die Kinder der AWO Kita Villa Kunterbunt geschmückt haben. (Foto: Susi Donner)

„Das ist ein sehr emotionaler Baum“, findet auch Ulrike Huster aus der Abteilung City- und Eventmanagement des Lindauer Kulturamts. „Die Wünsche der Kinder sind faszinierend und sie zeigen, wie groß und tief die Wahrnehmung für die Probleme der Welt bereits bei unseren kleinen Mitbürgern ist.“

„Das macht großen Spaß“

Christiane Gisbertz und Ulrike Huster sind zwei von acht Juroren, die darüber entscheiden werden, welche drei der insgesamt 17 Kinderchristbäume die Allerschönsten der Schönen sind. Eine schwierige Aufgabe, denn jeder Baum ist komplett anders.

Um zu entdecken, mit wie viel Liebe, Hingabe und kreativen Ideen die Kinder in den unterschiedlichsten Materialien gebastelt und ihre Tannen liebevoll geschmückt haben, gehen die Jurorinnen möglichst nahe hin, schauen genau, und lassen die Geschichten, die die geschmückten Tannenbäumchen erzählen sollen, auf sich wirken. „Das macht großen Spaß“, versichert Christiane Gisbertz.

Das sind die Wünsche der Kinder. (Foto: Susi Donner)

Der Awo-Kinderhort Villa Kunterbunt hat sein Tannenbäumchen mit Glühbirnen geschmückt. Das erkennt man aber erst auf den zweiten Blick. Auf den ersten hängen niedliche weiße Schneemänner an den Ästen. „Ich kann sehen, dass sie diese supersüßen weißen Schneemänner aus den alten Glühbirnen mit Begeisterung gebastelt haben.

Sie strahlen, und zwar nicht mit Strohm, sondern einfach, weil sie liebevoll gestaltet, sind“, sagt Ulrike Huster. „Und die Beschreibung dazu geht wirklich zu Herzen“, sagt Christiane Gisbertz. Der Satz, den sie so schön findet, lautet: „Unsere lustig gestalteten Glühbirnen sollen daran erinnern, dass man Glück und Zuversicht selbst in Zeiten der Dunkelheit zu finden vermag. Man darf bloß nicht vergessen, ein Licht leuchten zu lassen.“

Eine verbindende Aktion

Wie gehen die Jurorinnen an die Bewertung heran? Sie überlege sich, was die Kinder mit ihren kleinen Kunstwerken ausdrücken wollen und wie lange sie daran gearbeitet haben, sagt Christiane Gisbertz. „Ich stelle mir vor, wie die Kinder ihre Eltern und Großeltern zu ihrem Bäumchen bringen und stolz sagen: Schaut Mama, Papa, Oma, Opa, das habe ich gebastelt. Und wie sich dann alle freuen.“

Die Bewertungen sind in jedem Jahr keineswegs eindeutig, die Meinungen sehr unterschiedlich. Ulrike Huster

Freude sei genau der Grund, aus dem es den vorweihnachtlichen Wettbewerb gebe, bestätigt Ulrike Huster. Sie erzählt, dass die Kinder bereits nach dem Schmücken des eigenen Christbaums oft über die Insel ziehen, und die der anderen Einrichtungen bewundern. „Wir nennen es zwar Christbaumwettbewerb, aber in Wirklichkeit ist das eine sehr verbindende Aktion.“ Auch für die Lehrerinnen und Erzieherinnen sei es eine schöne Sache, weil es ein Gemeinschaftsprojekt ist – und weil das schöne Ergebnis für alle sichtbar sei.

Das sind die Wünsche der Kinder. (Foto: Susi Donner)

Dennoch hat die Jury die Qual der Wahl. Jedes Jurymitglied kann an seine fünf Favoriten von einem bis zu fünf Punkten verteilen. „Die Bewertungen sind in jedem Jahr keineswegs eindeutig, die Meinungen sehr unterschiedlich“, sagt Ulrike Huster. Sie könne es gut nachvollziehen, denn sie stecke selbst in dem Dilemma, dass ihr die Punkte längst nicht ausreichen, „Eigentlich möchte ich allen Kindern sagen, ‚Euer Baum ist der schönste Baum.‘“ Welcher es geworden ist, werden die Kinder noch vor Weihnachten erfahren.