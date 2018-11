Die Bulls geben sich die Ehre

Derbytime ist nicht nur auf so manchem Fußballplatz zwischen Lindau und Friedrichshafen an diesem Wochenende angesagt, sondern auch in der Eishockey-Oberliga Süd. Dort empfangen die EV Lindau Islanders am Sonntag (18 Uhr, Eissportarena im Eichwald) den ERC Bulls Sonthofen. Nach den Resultaten der bisherigen drei Aufeinandertreffen in der laufenden Saison, zweimal im Testspiel und während der Hauptrunde, ist der Ausgang der Partie völlig offen.

„Da haben wir undiszipliniert und schlecht gespielt“, meint Sascha Paul, Sportlicher EVL-Leiter, rückblickend auf die 2:5-Niederlage am 14. Oktober im Allgäu. Vor allem zahlreiche Fehler und „blöde Strafen“ führten dazu, dass, trotz zweimaliger Führung, die Gäste vom Bodensee letztlich ohne Zählbares zurückfahren mussten. Dies soll beim Rückspiel am Sonntagabend nun anders werden. Nach einem trainingsfreien Wochenende während der Länderspielpause steht die Mannschaft von EVL-Headcoach Chris Stanley seit Dienstag wieder auf dem Eis. „In den zwei Wochen wurde gut gearbeitet, auch abseits vom Eis“, verrät EVL-Vorsitzender Bernd Wucher. Gemeinsame Videoanalysen von den vergangenen Begegnungen standen unter anderem im Mittelpunkt. Insgesamt gibt sich Wucher, mit Blick auf die Entwicklung der Mannschaft, positiv gestimmt: „Sie wachsen immer mehr zusammen“, will er in jüngster Zeit beobachtet haben.

Beim nächsten Lindauer Gegner hat es in der spielfreien Zeit einen klitzekleinen Aderlass gegeben. „Auf eigenen Wunsch“, versichert Martin Sekera, habe Verteidiger Sean Morgan dem Allgäuer Club den Rücken gekehrt. Was Zugänge anbelangt, „haben wir uns ein wenig umgeschaut“, erzählt der Cheftrainer der Bulls – ohne jedoch zunächst fündig geworden zu sein. Allerdings können die Sonthofener für beide Spiele an diesem Wochenende, zu Hause gegen die Memminger Indians und in Lindau, mit Unterstützung von DNL2-Talenten aus Kaufbeuren rechnen. Dazu gehören Max Oswald und Marc Hoffmann, die am Sonntag für die Bulls auflaufen werden. Große Bedeutung misst Sekera den beiden Derbys der Bulls zu. „Das ist für uns ein Zwölf-Punkte-Wochenende“, weiß der Headcoach aus Sonthofen, der zum Ende seiner Spielerkarriere auch für den EV Lindau stürmte.