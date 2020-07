Die Brücke als kunstvoller Übergang

Der tägliche Weg zu ihrem Atelier führt Katya Dronova über den Fußgängersteg, der die Hintere Insel mit dem Inselkern verbindet. Diese Fußgängerbrücke über die Bahnhofsgleise hat für die Malerin im Laufe der Zeit etwas Symbolhaftes bekommen, das auch mit ihrer Biografie zu tun hat. Sie malte diese Brücke meist aus ähnlichen Perspektiven, aber zu unterschiedlichen Jahres- und Tageszeiten und in wechselnden Stimmungen. Das Lindauer Kulturamt zeigt jetzt in einem Nebengebäude im Innenhof des Kunstmuseums diesen Bilderzyklus mit 18 Ölgemälden, dazu einige historische Fotografien der Brücke und eine Videoinstallation.

„Die Kunst des Übergangs“ heißt diese Ausstellung. In diesem Titel steckt die ganze Symbolik, die Brücken im Allgemeinen und diesem Bahnhofssteg im Besonderen anhaftet. „Die Brücke verbindet etwas, das voneinander getrennt ist“, erklärt die 40-jährige Malerin. Einen solchen Einschnitt und Übergang hat sie selbst vor acht Jahren erlebt, als sie wegen ihres Mannes von der Millionenmetropole Moskau in die Kleinstadt Lindau gezogen war. Inzwischen hat sie hier längst Fuß gefasst, ist an zwei Orten zu Hause und sieht die Brücke als eine Metapher dafür, dass Vergangenheit und Zukunft miteinander verbunden sind. Sie hat selbst erlebt, dass der Übergang zwischen zwei Realitäten eine Kunst ist.

Solche Gedanken beschäftigten Katya Dronova auch bei ihrem täglichen Weg über den Bahnhofssteg, der im Volksmund den Spitznamen „Ho-Chi-Minh-Pfad“ trägt. Die Malerin beobachtete, wie unterschiedlich die Brücke je nach Lichteinfall und Wetterlage erscheint. So sind in fast zwei Jahren 18 Bilder vom selben Motiv entstanden. Katya Dronova, die in Moskau Bildende Kunst studiert hat, erkundet das Licht- und Schattenspiel der Brücke und ihres eisernen Geländers. Deshalb sind die Bilder durchzogen von geometrischen Mustern und wirken recht statisch. Gleichzeitig strahlen sie etwas sehr Lyrisches aus. Mal erscheint die meist menschenleere Brücke in gleißendem Licht, in mystischem Nebel, in erfrischendem Sommer-Grün oder in kühlem Winter-Weiß.

Dazu setzt die Künstlerin „impressionistisch anmutende Farben“ ein, wie Kuratorin Sylvia Wölfle vom Lindauer Kulturamt in der Vernissage im Innenhof des Kunstmuseums sagte. „Man hat das Gefühl, man wird regelrecht in die Bilder hineingezogen“, erklärte sie bei der Vernissage, zu der rund 150 Gäste gekommen waren und die von Waltraud Köttler (Keybord, Gesang) und Mario Kohler (Saxofon) musikalisch begleitet wurde.

Oberbürgermeisterin Claudia Alfons zeigte sich bei der Eröffnung der Ausstellung begeistert, dass die Malerin ihr Motive in Lindau „abseits der prominenten Sehenswürdigkeiten“ findet. Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn erzählte, dass diese Ausstellung innerhalb von zwei Wochen zustande gekommen sei, nachdem er und Sylvia Wölfle die Bilder in Dronovas Atelier in der Vorderen Metzgergasse auf der Insel gesehen hatten.

Der Grund für diesen spontanen Entschluss in Corona-Zeiten: „Wir verwalten nicht Kultur, sondern wir gestalten und ermöglichen Kultur“, sagte er. Deshalb habe das Kulturamt den Raum, der eigentlich für die Workshops der Kunstvermittlung vorgesehen ist, nun zu einem vorübergehenden Ausstellungsraum umgewidmet.

Es ist die zweite Ausstellung von Dronova in Lindau, nachdem sie vor zwei Jahren im Zeughaus einen Bilderzyklus vom Eichwald gezeigt hatte. Ihre Arbeiten waren zudem auch an verschiedenen Orten der Bodenseeregion zu sehen und befinden sich in Sammlungen im In- und Ausland. Fasziniert ist die Künstlerin nicht nur von der bildlichen Wirkung, sondern auch von der Geschichte dieser anno 1880 erbauten Brücke. Deshalb gehören weitere Elemente zur Ausstellung: Das Lindauer Eisenbahn- und Schifffahrtsmuseum hat vier historische Fotografien aus den 1920er und 1950/60er-Jahren mit Erläuterungen beigesteuert. „Man kann sich gut vorstellen, wie viele Menschen schon über diese Brücke gegangen sind“, sinniert die Künstlerin, die auch in der Theatergruppe Partout mitspielt. Dieses Ensemble spürte mit theatralischen Mitteln der Frage nach, was den Menschen diese Brücke bedeuten könnte – in Realität und Illusion. So entstand auf diesem Fußgängersteg eine Videoinstallation, die ebenfalls in der Ausstellung zu sehen ist. Regie führt Ute Bisinger, Kamera Mario Richter.